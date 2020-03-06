2020-03-05T17:52:30+03:00
Общество

Жизнь Владимирского госуниверситета в фотографиях 1990-х

Доктор технических наук и преподаватель кафедры журналистики Владимир Титов открыл выставку в ВлГУ
Валерия ПРОНИНА
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Автор фотографий Владимир ТитовАвтор фотографий Владимир ТитовФото: Валерия ПРОНИНА
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40 фотографий разных лет связаны одной темой — Владимирским государственным университетом. Автор работ показал счастливых студентов после сдачи экзамена, бегущих по лестнице домой, преподавателей, доказывающих со строгим лицом теорему, выпускников, поднявших свои дипломы вверх — многие из них стали известными людьми.

Владимир Титов, доктор технических наук, бывший заведующий кафедрой журналистики ВлГУ, член фотоклуба «Владимир», рассказывает, что несколько лет подряд он выставлял студенческие фотографии в третьем корпусе ВлГУ, а теперь, когда ушел на заслуженный отдых, решил показать свои работы. Подумал, что может быть интересно молодежи? Природа, архитектура… Нет! Студенты это и сейчас могут посмотреть. А вот университет! Откуда они узнают, каким ВлГУ был раньше и кто в нем работал?

Раньше студенты также приносили свои фотографии на выставки Фото: Валерия ПРОНИНА

Раньше студенты также приносили свои фотографии на выставкиФото: Валерия ПРОНИНА

- Мой преподавательский стаж — более 45 лет. За годы работы на кафедре радиотехники и радиосистем, а также журналистики я собрал большую коллекцию фотографий: на них запечатлены и студенческие будни, и приезды иностранных делегаций, и визит в наш университет министра обороны РФ Сергея Шойгу, - рассказал Владимир Титов. - Выставка не приурочена к какой-то дате, просто я решил показать жизнь университета примерно с 1990-х годов по настоящее время.

У каждой фотографии есть своя история. Например, лет 20 назад он зашел в лабораторию кафедры радиотехники и увидел своего коллегу за работой. Над его столом висел портрет Эрнеста Хемингуэя. Владимир Титов посмотрел сначала на коллегу, потом — на Хемингуэя и нашел сходства.

Сходство с Эрнестом точно есть! Например, борода! Фото: Валерия ПРОНИНА

Сходство с Эрнестом точно есть! Например, борода!Фото: Валерия ПРОНИНА

- А однажды решил снять желтый клен у окон третьего корпуса. Подошел ближе и заметил занимающихся в аудитории студентов. Так и сфотографировал: на первом плане — дерево, а за ним в окне — студенты. Хочу отметить еще фотографию, где ребята на фоне университета сидят на траве. На самом деле, подобного никогда у нас не видел. Так обычно делают в Америке — там климат теплее, и студенты после занятий или в перерывах садятся на пригретую солнцем траву и общаются. А тут по дороге в первый корпус замечаю такую же картину, сразу достаю фотоаппарат, отхожу подальше, чтобы в кадр попала надпись «Владимирский государственный университет», - сказал Владимир Титов.

Солнечные ванны Фото: Валерия ПРОНИНА

Солнечные ванныФото: Валерия ПРОНИНА

Еще на фото запечатлены первокурсники со студенческими билетами, съемки программ для университетского телевидения и портреты преподавателей, в том числе ушедших из жизни. Так, на выставке висит портрет лауреата Государственной премии СССР, заслуженного деятеля науки и техники РФ, профессора ВлГУ Виктора Эфроса. Кроме того, посетители — сами студенты и друзья-фотографы Владимира Титова — нашли среди портретов своих знакомых и преподавателей.

Счастливые и довольные выпускники Фото: Валерия ПРОНИНА

Счастливые и довольные выпускникиФото: Валерия ПРОНИНА

- Вот вижу Светлану Александровну Говердовскую, рядом с ней - Марину Эдуардовну Шарапову, Викторию Константиновну Никитину. Правда, из бывших студентов не узнаем никого — этой фотографии не один и даже не три года. Заметила, что у Владимира Николаевича — много портретной съемки. Портрет, на самом деле, не так просто сделать качественным. Но у преподавателя это получилось. Он показывает нам достойную работу, с которой мы должны брать пример, - отметила студентка 1 курса кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью Полина Жердева.

Студенты узнали на снимках своих преподавателей Фото: Валерия ПРОНИНА

Студенты узнали на снимках своих преподавателейФото: Валерия ПРОНИНА

Когда в аудитории идут пары Фото: Валерия ПРОНИНА

Когда в аудитории идут парыФото: Валерия ПРОНИНА

КОНКРЕТНО

Выставка «Мой университет» будет работать еще месяц — до 5 февраля — в третьем корпусе ВлГУ (проспект Строителей, 3/7, аудитория 414). Вход свободный, но при себе нужно иметь паспорт.

Когда на пары, кроме преподавателя, никто не явился (шутка, преподаватель просто первым пришел на совещание) Фото: Валерия ПРОНИНА

Когда на пары, кроме преподавателя, никто не явился (шутка, преподаватель просто первым пришел на совещание)Фото: Валерия ПРОНИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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