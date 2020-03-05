2020-03-05T11:58:30+03:00
Общество

Собинский завод «Волгабас» приостановил работу из-за перебоя с поставками китайских деталей

Более 300 сотрудников предприятия отправились в простой
Сергей МОРКОВКИН
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В цеху завода "Волгабас"В цеху завода "Волгабас"Фото: Антон Ноздрин
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4 марта руководство завода НПК «Волгабас Владимир» (юридическое лицо ООО «БМГ») отправило в простой 365 сотрудников предприятия. Люди будут сидеть по домам и получать 2/3 среднесдельной зарплаты. Пока никто не уволен, кроме тех, кто ушел по собственному желанию. Официальная причина случившегося — перебои с поставками китайских деталей из-за разбушевавшейся эпидемии коронавируса. В большинстве автобусов марки «Волгабас» стоят китайские двигатели Yuchai, а также практически вся электроника и мостовая часть. Необходимые детали на завод могут поставить лишь в середине марта.

- При всем желании мы не можем собрать автобус без основных комплектующих, - сообщил представитель пресс-службы группы предприятий «Волгабас» Кирилл Урванцев. - Этот китайский поставщик зарекомендовал себя как качественный производитель комплектующих для российского рынка. Российские же двигатели и мосты хуже качеством и стоят дороже.

Но есть и другие факторы, вносящие коррективы в работу завода. Один из бывших сотрудников предприятия сообщил «КП-Владимир», что проблем с контрактами предприятие не имеет. В прошлом году завод выполнил крупный заказ по поставке современных автобусов для французских коллег. Есть контракты и сейчас. Однако вся деятельность завода по сути ведется на полученные в банках кредиты. По данным из выписки ЕГРЮЛ, имущество завода находится в залоге по кредитному договору с «Восточным Экспресс-Банком». Кроме того, в состав учредителей завода с долей в 25 процентов вошла консалтинговая фирма «Восток капитал». При этом все активы завода идут на выполнение заказов, а ряд сотрудников предприятия заработную плату не видел с января 2020 года, хотя задержки начались еще в декабре прошлого года. Более 20 человек уже написали заявления об увольнении, ряд сотрудников обратились в трудовую инспекцию.

. Фото: Антон Ноздрин

.Фото: Антон Ноздрин

Относительно недавно на промышленных площадях завода «Волгабас» с аудитом побывала делегация известного автомобильного концерна из Чехии. Обычно представителей компаний-заказчиков комплектующих не допускают к секретам фирм-поставщиков, так что речь может идти о что-то большем, чем просто сотрудничество. При этом, часть руководства предприятия отправилась в Чехию. Но официально руководство завода якобы ничего не знает.

Никаких комментариев по этому вопросу у меня нет, - сообщил пресс-секретарь группы компаний «Волгабас» Кирилл Урванцев. - Я территориально нахожусь в городе Волжском, поэтому не знаю, что происходит во Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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