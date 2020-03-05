Владимирская женщина в зеркале статистики: горожанка, профессионал и мама одного ребенка

Владимирская область - женский регион. Здесь проживает 747 тысяч женщин и только 619 тысяч мужчин. В основном жительницы региона - горожанки, восемь из десяти живет в городах и только две - в деревнях и селах.

Средняя продолжительность жизни наших землячек постоянно увеличивается. Сейчас она составляет около 77 лет, и по прогнозам к 2030 году достигнет 79 лет. Но уже сейчас рядом с нами живет много почтенных пожилых леди: 85-летнего рубежа достигли 19 тысяч владимирок, и более 100 женщин отметили 100-летний юбилей.

Большая часть жительниц Владимирской области не только жены и матери, но и реализовались профессионально. 46% женщин находятся в трудоспособном возрасте, девочки до 15 лет составляют 15% прекрасной половины человечества. В основном женщины работают в сфере торговли, гостиничного бизнеса и на предприятиях общественного питания – в этих отраслях заняты 25% женщин. Около 20% работает на производстве и в бюджетной сфере: в образовании, медицине и соцобеспечении.

Увы, но материальное неравенство в профессиональной сфере пока не исчезло: женщины в среднем зарабатывают на четверть меньше, чем мужчины. Больше всего разрыв в зарплатах - в строительной сфере - около 61%. На втором месте, как ни странно, неравенство в зарплатах в сфере образования - там мужчины получают в 1,4 раза больше женщин. Среди руководящих работников также больше мужчин: женщины-руководители составляют около 41% всех начальников.

Но работа и получение образования не мешают женщинам выполнять свою основную функцию, заложенную природой - становиться матерями. Хотя а последние 10 лет коэффициент рождаемости во Владимирской области снизился с 11,6 до 8,1 на 1000 человек. И все же в прошлом году в регионе родилось больше 11 малышей.

Женщины все чаще подходят к материнству осознанно, а значит, растет средний возраст рождения ребенка. В прошлом году он составил примерно 28 лет. И все чаще в семьях хотят иметь двоих-троих детей. В 2019 г. доля вторых и последующих детей в общем числе новорождённых поднялась до 64% (три года назад, в 2017 году, было 60%).

Неизвестно, как к этому отнестись, но не так уж редко вторых и последующих детей рожают женщины, не состоящие в зарегистрированном браке. В прошлом году 12% таких детей появилось на свет у одиноких мам, еще в 9% случаев отцовство было официально установлено, но мама и папа ребенка в браке не состояли.

КСТАТИ

В Владимирской области в среднем рождается 170 пар двойняшек в год. А вот статистики по тройняшкам нет - может быть и пять таких рождений в год, и ни одного, как в 2019 году.