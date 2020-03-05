2020-03-04T17:49:36+03:00
Общество

«Почему пришла без короны?»: владимирские красавицы рассказали о своей жизни после победы

А также о закулисье конкурса красоты
Валерия ПРОНИНА
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Владимирские красавицы со своей наставницей Жанной ЗгребновойВладимирские красавицы со своей наставницей Жанной ЗгребновойФото: Валерия ПРОНИНА
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Четыре мисс в разных номинациях и победительница областного конкурса красоты «Владимирская красавица» признались, что теперь им не нужно стоять на каблуках по семь часов и приходить каждые выходные на репетиции — конкурс, который прошел в феврале, позади, до новых еще есть время. Девушки говорят, что поздравления сыплются в их адрес до сих пор.

Дрожали ноги, но прикрывало платье

- После победы в конкурсе меня стали заваливать сообщениями — даже не успевала всем отвечать. Когда я пришла в университет, преподаватели спросили: «Почему пришла без короны?», конечно, это было по-доброму. Однокурсники порадовались, не было никакой зависти. Но, опять же, без негативных комментариев не остается ни одна девушка: пишут обычно с закрытых аккаунтов, где нет ни фото, ни подписчиков. Я отреагировала спокойно: всегда найдутся недовольные люди, зачем им уделять свое время, - рассказала победительница конкурса «Владимирская красавица» 22-летняя Александра Дашкевич.

Победительница конкурса Александра Дашкевич Фото: Валерия ПРОНИНА

Победительница конкурса Александра ДашкевичФото: Валерия ПРОНИНА

По мнению девушек, самым трудным в конкурсе было начало - выход на сцену. «Мисс зрительских симпатий» 25-летняя Ирина Белякова говорит, что почти у всех участниц дрожали от волнения ноги, и хорошо, что на девушках были длинные платья! Так же непросто дался конкурс в свадебных платьях. «Мисс талант» 25 -летняя Анастасия Сахарова отметила, что платья они примеряли всего 2 раза. Второй раз уже был на самом конкурсе.

- У одних платья были очень пышными и тяжелыми, у вторых — обтягивающими. Сложно ходить и в тех, и в других — нужно привыкнуть к таким платьям. Я боялась, например, запнуться перед целым залом, - сказала Анастасия Сахарова - Очень долго готовили танец в купальниках с элементами Vogue, даже пришлось упрощать движения. Поэтому конкурс красоты — это не только красиво ходить, это петь, танцевать, стоять на каблуках по семь часов и преодолевать волнение.

Мисс талант Анастасия Сахарова Фото: Валерия ПРОНИНА

Мисс талант Анастасия СахароваФото: Валерия ПРОНИНА

Борьбы не получилось, получилась дружба

Первая вице-мисс, 19-летняя Дарья Меньшагина, волейболистка, на спортивной площадке ей нельзя быть нежной, а на конкурсе красоты — как раз наоборот. Судя по месту, которое дали Дарье, она справилась со своей миссией - быть сцене женственной. Девушки говорят, что как таковой борьбы, когда кто-то прячет туфли соперницы или подходящую под образ помаду, не было. Вторая вице-мисс 25-летняя Анастасия Машурова отметила, что все финалистки продолжают общаться и после конкурса. Впереди у красавиц — много совместной работы на мероприятих различных уровней.

Вторая вице-мисс Анастасия Машурова Фото: Валерия ПРОНИНА

Вторая вице-мисс Анастасия МашуроваФото: Валерия ПРОНИНА

- Короны мы надеваем только на мероприятия. Если честно, сейчас уже привыкли к ним. Но когда впервые на конкурсе мы получили такое украшение — были счастливы, и даже не передать словами насколько, ведь каждая девочка об этом мечтает! Вот приходит красавица на конкурс и говорит: «Да нет, мне не нужна победа, я просто поучаствовать». Но в глубине души она так же хочет победить, просто умалчивает, - сказала «Мисс зрительских симпатий» Ирина Белякова.

Мисс зрительских симпатий Ирина Белякова Фото: Валерия ПРОНИНА

Мисс зрительских симпатий Ирина БеляковаФото: Валерия ПРОНИНА

Девушки поделились своими планами на будущее. Дарья Меньшагина хочет создать семью и уехать из Владимира, работать учителем физики, Анастасия Машурова видит себя в Англии с мужем, сыном и большой собакой, а Ирина Белякова планирует строить карьеру во Владимире, говорит: «Где родился, там и пригодился». Анастасия Сахарова планирует выйти замуж и стать писателем, а Александра Дашкевич — участвовать в конкурсах красоты.

Первая вице-мисс Дарья Меньшагина Фото: Валерия ПРОНИНА

Первая вице-мисс Дарья МеньшагинаФото: Валерия ПРОНИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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