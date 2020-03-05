2020-03-04T17:44:23+03:00
Общество

Чиновников Владимирской области попросили не красить памятники в ночь на 9 мая

В регионе к Дню Победы приводят в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы
Виктория СУХОВА
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Только во Владимире — 11 мемориалов и памятниковТолько во Владимире — 11 мемориалов и памятниковФото: Антон Ноздрин
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Владимирская область готовится встретить 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Уже сейчас активисты и волонтеры колесят по области, чтобы оценить масштаб предстоящих работ. Только во Владимире — 11 мемориалов и памятников. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, но ежегодно приходится ремонтировать и благоустраивать прилегающие к ним территории.

В этом году необходимо обновить надписи на мемориалах, укрепить плиты элементов композиций, покрасить памятники, постаменты и ограждения, разбить цветники.

Самые масштабные работы будут проведены по благоустройству памятника участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с улицы Совхозной в честь 65-летия Великой Победы от благодарных земляков. Там нужно будет выровнять тротуарную плитку и бордюрный камень, оборудовать подход к памятнику и покрасить ограждение.

Кроме того, запланированы масштабные работы по замене звезды на Мемориале воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран во владимирских госпиталях в 1941-1945 гг, а также обновление надписей имен и воинских званий погибших на 1541 мемориальной плите.

- Отнеситесь к подготовке к празднику со всей ответственностью. Посмотрите, где у памятников руки отломаны, где ноги. И не откладывайте работы на последний день, не красьте памятники ночью 8 мая, - попросил муниципалов Виктор Придыбайло, начальник Государственной инспекции административно-технического надзора администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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