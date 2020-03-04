Дело о ввозе московского мусора во Владимирскую область рассматривает областной суд

Владимирский областной суд начал рассмотрение административного иска фирм «Эколайн» и «Экоресурс» к администрации Владимирской области. Эксплуататор александровской свалки просит отменить пункт в территориальной схеме размещения отходов от недопустимости ввоза во Владимирскую область мусора из других регионов. То есть, дуэт александровских фирм публично признался в том, что было понятно уже давно: они действительно возят московский мусор в Александровский район и не собираются останавливаться. Казалось бы, дело ясное, но суд перенесли на 2 недели из-за массы ходатайств со стороны «Эколайна».

Во-первых, истцы хотели, чтобы заседание суда было закрытым, без прессы. Когда судья Дмитрий Завьялов отказал, представитель «Эколайн»-»Экоресурс» Андрей Вожжеников попытался приобщить к делу скриншоты из материалов владимирских СМИ, утверждая, что они создают негативное мнение о сложившейся ситуации. Когда не получилось и это, второй адвокат Тимур Руднев попросил сменить ответчика - с администрации Владимирской области на департамент природопользования. И это несмотря на то, что администрацию региона представляла заместитель директора департамента природопользования Екатерина Петрова. В общем, после серии ходатайств заседание было перенесено на две недели.

Александровские активисты уверены, что «Эколайн» сам специально затягивает процесс.

- Все эти методы мы прекрасно знаем, - рассказала активист из Александрова Яна Зайцева. - Очевидна попытка затянуть процесс. Мы понимаем, что «Эколайн» будет ссылаться на госконтракты, заключенные с департаментом ЖКХ города Москвы, но там не указано, что мусор должен вывозиться именно во Владимирскую область.