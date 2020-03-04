"Хакер", "клоун" и "матеша": владимирские школьницы придумали нестандартные подарки для одноклассников на 23 февраля

Что обычно дарят школьники и школьницы одноклассникам на "гендерные" праздники? Девочки мальчикам обычно на 23 февраля - носки и блокноты, те в ответ на 8 марта - шоколадки и тюльпаны. Но десятиклассницы 36-й школы решили, что это скучно, и пошли по нестандартному пути. Они решили подарить одноклассникам футболки с вышитыми научными формулами, в которых будут зашифрованы ласковые прозвища парней - класс-то физико-математический.

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Надписи на футболках связаны с увлечениями и хобби одноклассников. Например, из физических понятий – работа, напряжение, энергия – сложилась кличка Haker. Среди зашифрованных слов оказались такие прозвища, как «аниме» - любителю японских мультиков, «химичит» для ценителя химии, «клоун» - для забавного парня и «матеша»- такая надпись досталось победителю различных олимпиад.

- Сначала родители предложили нам нарисовать на футболках знаки зодиака, но нам не очень понравилась эта идея. Мы решили придумать что-то свое, хотелось чего-то необычного. Придумывали долго, недели две, но остановились в результате на формулах – все-таки у нас физмат класс, - рассказала Мария Акимова, ученица 10 «А» класса.

Дальше оказалось, что самое легкое было придумать идею. Подбор формул занял немало времени. Уже в процессе было решено не рисовать, а вышивать на футболках, ведь так будет практичнее. Формулы подбирали из всех предметов. Вышивка тоже оказалась долгим занятием, на одну футболку уходило от нескольких часов до пары дней. Сама Мария признается, что не любит вышивать, хоть и умеет, а некоторых девочек пришлось учить вышивке с нуля, но ради одноклассников они согласились поучаствовать в общем деле.

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- Рукодельничать у нас любят не все девочки, поэтому некоторым это задание далось сложнее. У нас мальчиков больше, поэтому работу на всех распределяли исходя их свободного времени и желания, несколько девочек у нас делают сразу три футболки, остальные же взяли по одной. Я тоже взяла всего одну, но делала ее тщательно и долго, думала сделать за пару часов, а ушло три дня, - рассказала Мария.

Одноклассники сюрприз оценили, ведь такой подарок не только красивый и запоминающийся, но и практичный. Некоторые в ответ пообещали тоже сделать что-то невероятное на женский день. Теперь девочки с предвкушением ожидают свой праздник.