На станции "скорой помощи" не хватает половины врачей

Счетная палата Владимирской области проверила эффективность расходования бюджетных средств на владимирскую городскую станцию скорой помощи и пришла к неутешительным выводам. Оказалось, что деньги расходовались неэффективно, закупать новое оборудование никто даже и не собирался, а врачей катастрофически не хватает.

В 2018-19 годах на владимирскую "скорую" ушло 413,7 миллиона рублей. 87,8% этих средств поступило напрямую из бюджета Владимирской области, еще 11,7% - из фонда ОМС, 0,7% средств станция скорой помощи заработала самостоятельно. 86% от всех денег было израсходовано на выплату зарплат, что логично. Но из-за формального подхода премии сотрудникам назначались с нарушениям, что уже нелогично. К сожалению, какими именно, Счетная палата не сообщает.

Но важно здесь другое. "Обеспеченность жителей скорой медицинской помощью на территории Владимира не соответствовала нормативной как на стадии планирования, так и фактически", - говорится в отчете Счетной палаты. То есть, руководство станции скорой помощи города Владимира изначально не планировало работать эффективно, закупать новое оборудование или набирать сотрудников. В итоге штат скорой был укомплектован ровно наполовину: занят только 51% ставок. Реально еще меньше, так как многие врачи работают на полторы-две ставки. Отсюда и четырехчасовые ожидания скорой.

Главному врачу станции скорой помощи города Владимира Сергею Кулибабе вынесено представление об устранении нарушений. Материалы проверки легли на стол и губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину, прочитают их в прокуратуре города Владимира.

Напомним, в декабре 2019 года фельдшеры "скорой" рассказали, что по распоряжению главврача бригадам стали назначать по несколько вызовов сразу, а куда ехать в первую очередь, решать должны сами медики. А несколько врачей и фельдшеров уволились, не согласившихся с лишением премий и надбавок.