Фестиваль творчества «Реки-Руки»: пять самых интересных мероприятий

4 марта в областном центре стартует ежегодный фестиваль творчества «Реки-Руки». Здесь соберутся 150 мастеров из десяти районов области.

По традиции, на ярмарке можно будет купить подарки на 8 марта или любой другой праздник. В большом количестве - мастер-классы и выступления музыкантов.

В этом году площадкой для фестиваля станет Центр изобразительного искусства. А вход будет свободным для всех желающих.

Фестиваль "Реки-руки"

Учимся рисовать с нуля

Сразу несколько мастер-классов по рисованию пройдет на фестивале. Техники самые разные — на любой вкус.

4-8 марта художница Ольга Бельцова научит писать картины акрилом. Для тех, кто хочет написать картину формата А4, цена мастер-класса 600 рублей, формата А3 — 1000 рублей.

7 марта Елена Сбруева научит рисовать в технике эбру (вместо бумаги рисуют на воде). Мастер-класс будет стоить 100-350 рублей.

8 марта Анастасия Искра даст мастер-класс по созданию картины в технике «Витраж» (цена - от 200 рублей)

Слушаем африканские барабаны

7 марта можно будет услышать выступление студии африканских барабанов «YANKADY». Ребята играют на всевозможных ударных инструментах — африканских барабанах - джембе и дунунба, кахоне, бразильских и восточных барабанах. Также они исполняют «музыку тела» - Body Percussion. В общем, это определенно стоит услышать.

Расписываем свистульки, пряники, матрешки

7 и 8 марта Галина Ломанова приглашает детей от 6 лет, а также их родителей поучаствовать в росписи по дереву. Можно расписать свистульку, матрешку, колокольчик. Цена мастер-класса — 350 рублей.

7 марта дом-музей пряника предлагает расписать пищевыми красками любимое лакомство. Поучаствовать могут дети от трех лет. Цена вопроса — 250 рублей.

Также за эту цену можно попробовать расписать ковровскую глиняную игрушку.

Играем на самодельных инструментах

С 4 по 6 марта на фестивале можно познакомиться с Александром Вечеровым, уникальным мастером, который делает музыкальные инструменты: органы, шарманки, флейты... У его стола дети и взрослые с интересом нажимают на клавиши, крутят ручку шарманки, рассматривают вистлы, задают мастеру вопросы. И каких секретов он только не расскажет!

Фестиваль "Реки-руки"

Покупаем подарки

Ломаете голову, что подарить на 8 марта, день рождения или любой другой праздник? Тогда приходите на фестиваль. Чего здесь только не будет. Удивить детей можно будет необычными варежками в виде мышек, модницы обрадуются украшениям из бисера и камней, каждое из которых выполняется в единственном экземпляре. Будут на фестивале цветы, которые не завянут — делают оригинальные букеты из атластных лент, и многое-многое другое! Здесь каждый найдет подарок по душе и по кошельку.

КОНКРЕТНО

Где: ул. Большая Московская, 24

Когда: 4-8 марта. С 10.30 до 19.00.

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