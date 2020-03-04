На Содышке рыбаки сели в лужу

Владимирским рыбакам не страшна ни оттепель, ни огромные лужи, которые образовались на водохранилище Содышка. Они разместили свои ящики прямо в лужах, присели на них и стали наслаждаться последними «подледными» деньками — рыбаки говорят, что после 8 марта на водоемах появятся промоины, вот тогда уже сидеть опасно. А сейчас…

Мужчины сказали, что ходят на рыбалку, чтобы пообщаться друг с другомФото: Валерия ПРОНИНА

Толщина льда достигает 25 сантиметров, значит, рыбачить пока можно. Да, лед уже начал таять, кое-где пошли трещины, но если подойти к делу с умом и взять средства спасения, говорят мужчины, то можно и пообщаться с товарищами, и жене на уху рыбешек принести.

- Мы же приходим подышать свежим воздухом, пообщаться друг с другом, сделать зарядку, а рыба — это так, некоторую даже отпускаем, по-разному. Лед сейчас безопасен, до 8-10 марта рыбачить можно, - рассказал рыбак. - С собой у меня всегда груз с веревкой и товарищи, которые помогут, случись чего!

Рядом с лунками компания рыбаков поставила палатку, там можно погреться и подкрепиться, а потом опять за удочку — настоящий мужской отдых! Любители ловли отмечают, что на Содышке можно поймать уклейку — она маленькая, но очень вкусная. Один рыбак из компании даже показал небольшой пакет с рыбой, говорит, что сделает уклейку в томатном соусе - будет а-ля килька, как из консервной банки, но лучше.

Сотрудники МЧС почти каждый день проводят рейды на воде и разговаривают с рыбаками, проверяют, есть ли средства спасения. Каждый готов рассказать о своем рыбацком опыте, но не у каждого имеется с собой жилет и веревка с грузом.

- Рассчитываю на толщину — лед сейчас крепкий. Когда только начал рыбачить, проваливался, переворачивался на спину и добирался до берега ползком. Главное, не паниковать. Давно таких случаев не было, надеюсь, больше и не будет. Обычно я езжу на рыбалку с друзьями, сегодня вот решил приехать один, только клюет плохо, - отметил рыбак Вячеслав. - Хорошо, что проводятся рейды — много молодых рыбаков, неопытных, а тут хотя бы с ними беседу проведут, предупредят.

В прошлом году сезон подледной ловли закончился 10 апреля. В этом - на месяц раньше.

- Сейчас стоит плюсовая погода, и сверху начинают образовываться лужи. Но толщина льда все равно большая, пока опасности нет. За исключением мест, где растут камыши — рядом с ними уже появилась вероятность провалиться, - рассказал государственный инспектор по маломерным судам Виталий Дураев. - 90% рыбаков со стажем смогут выбраться сами в случае провала, остальные 10% - новички, которые не знают правил. Для этого мы выходим на лед и предупреждаем: если толщина ненадежна, и к тому же у вас нет средств спасения, тогда ваше место на берегу.

КОНКРЕТНО

Рыбаки и лужи. Рейд МЧС 03.03.20.

Ловись, рыбка, большая и маленькая.

- В 2020 году происшествий на воде не допущено. Но в ноябре прошлого года случилось сразу две трагедии: погиб рыбак на Глазовском водохранилище и на Оке, - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального МЧС, главный госинспектор по маломерным судам Владимирской области Игорь Богомазов. - Выход на лед разрешен на 10 водоемах области, но я думаю, что в ближайшее время там тоже повесят запрещающий знак. С 1 марта мы усилили патрулирование на воде. Беседы будут проводиться не только с рыбаками, но и с детьми в учебных и дошкольных учреждениях.

И лужи нипочем!Фото: Валерия ПРОНИНА