Иосиф Райхельгауз, режиссер «Школы современной пьесы»: Мы открываем во Владимире свой филиал в пику «бандитской антрепризе»

Иосиф Райхельгауз, худрук театра «Школа современной пьесы», утверждает, что такой проект — год спектаклей знаменитого московского театра - будет впервые в России:

- Больше такого опыта нет, я уверен в этом.

«Филиал» театра — второй после Берлина

Театру «Школа современной пьесы» в этом году 30 лет.

- Это не просто название, это программа театра, она заключается в том, что мы никогда не ставим классики, переводных пьес, инсценировок — ничего не ставим, кроме пьесы, которая написана здесь и сейчас, - рассказал худрук театра Иосиф Райхельгауз. - И обязательно на русском языке. Каждый новый спектакль — это мировая премьера, пьеса, которая раньше никогда нигде не игралась,

Список драматургов, которые отдавали свои пьесы именно Райхельгаузу, впечатляет: Людмила Улицкая, Борис Акунин, Дмитрий Быков, Григорий Остер… И даже если берется классическое произведение, то его «перигрывают» - сочиняют новое произведение.

- В нашем театре впервые был открыт Евгений Гришковец, когда его еще никто не знал, мы поставили все его пьесы, и он сам в них играет.

Театр в Москве занимает огромный старинный особняк с более чем 200-летней историей, в «Школе современной пьесы» в начале ее существования играли Лев Дуров, Людмила Гурченко, Сергей Юрский… Потом Райхельгауз, который к тому времени уже преподавал в ГИТИСе, стал приглашать своих студентов. И получилось так, что сейчас в труппе театра из 28 штатных артистов (вообще это очень мало для популярного столичного театра) — девять народных, семь заслуженных, а остальные - студенты ГИТИСа.

За 30 лет существования театра его гастроли прошли в 50 странах мира. Не так давно был открыт фактически «филиал» театра в Берлине, там за год сыграли чуть ли не весь репертуар театра. А теперь нечто подобное будет и во Владимире, хотя и не в таких масштабах.

- Берлин, Лондон, Париж — это, конечно, хорошо, но работать год в такой провинции, как Владимир — для меня провинция это высокое слово, мне кажется очень важным, - рассказал Иосиф Райхельгауз. - Мы привезем сюда свои лучшие спектакли, чтобы вы увидели нашу труппу, наш репертуар. Если все пойдет хорошо, может, и продолжим.

Об антрепризах и халтуре

- Я ненавижу современную российскую антрепризу. Кроме слова «бандитская», никаких других слов я к ним применить не могу. При том, что многие артисты моего театра, к сожалению, в этих антрепризах «шарашат». И Танечка Васильева, и Ира Алферова, и… я сейчас буду называть всех своих близких друзей, - поделился Иосиф Райхельгауз. - Когда я их спрашиваю — ребята, как вам не стыдно — народные артисты мне отвечают: вот когда ты мне за месяц будешь платить столько, сколько они за день, вот тогда я откажусь.

Антреприза, по мнению Райхельгауза, развратила российского зрителя. Владимир на общем фоне выглядит еще прилично, у нас нет, например, такого.

- Я приехал в Калининград, вышел и увидел рекламу во всю стену: «Самая шумная московская премьера (в Москве никто даже не слышал об этом)». Спектакль называется, извините, «Резиновое изделие одноразового использования», в двух актах.

Антрепризные спектакли, говорит режиссер, плохи тем, что это — халтура. Декорации не везут, костюмы — какие подобрались, свет-звук — в меру возможностей местного театра. В итоге зритель получает не спектакль, а суррогат, даже с замечательными артистами, но без режиссуры.

- Я обещаю, что мы привезем спектакли в полном объеме, спектакль будет идти точно так же, как он идет на московской сцене, - пообещал Райхельгауз.

«Если будут пустые места на Пушкина, я расстроюсь»

Спектакли будут идти на площадке Областного дворца культуры. Там большой зал — 750 мест.

- Это позволяет нам сделать билеты на этот проект довольно доступными, от 300 до 750 рублей, - рассказал директор ОДК Владимир Крючков. - Этот проект имеет и социальную направленность, мы будет приглашать ветеранов, пожилых людей, инвалидов бесплатно.

Проект будет, конечно, не самоокупаемым. В Москве билеты в «Школу современной пьесы» стоят от 2 до 12 тысяч рублей, что несравнимо с ценами для владимирцев. Поэтому, как рассказала директор департамента культуры Алиса Бирюкова, будет оказана поддержка из областного бюджета.

- Не все могут поехать в Москву, чтобы посмотреть спектакли, поэтому для нас было принципиально важно поддержать этот проект, - сказала Алиса Бирюкова.

- Я с юности, когда меня приглашали ставить спектакли, никогда не говорю, сколько стоит моя работа, - поделился Иосиф Райхельгауз. - И это имеет поразительный эффект. Я убежден, что есть такие ситуации, когда нельзя говорить о деньгах. Я не знаю, сколько нам будут платить, это совсем не главное.

Будет ли продано 750 билетов — для Владимира это довольно большой зал? В Москве у театра большой зал — на 400 мест, и малый — на 300. В сумме меньше, чем в ОДК.

- Я совершенно уверен, что те зрители, которые увидят первый спектакль, расскажут другим, и уже следующий зал будет полным, - сказал Райхельгауз. - И я надеюсь, люди не будут разочарованы.

Тем не менее, режиссер надеется, что именно на первом спектакле - «Спасти камер-юнкера Пушкина» - будет аншлаг. С этим спектаклем у него связаны особые чувства. Это, пожалуй, самый знаменитая постановка театра.

- Всего у нас идет сейчас 25 спектаклей. Из них 5-6 — шедевры, ими я горжусь. Таким спектаклем мы открываем проект. И есть 5-6 спектаклей, которые я не хочу показывать, за них мне стыдно. Но мы играем их, потому что люди хотят видеть, сколько бы мы не объявляли такой спектакль — все билеты проданы. Но во Владимир мы это не привезем.

«Спасти камер-юнкера Пушкина» играют больше пяти лет, он гастролировал по всему миру.

- Эта пьеса пришла самотеком по конкурсу, я когда прочел, смотрю - «неприличная» фамилия у автора! Имя еще куда ни шло — Михаил, а фамилия — Хейфец, из Израиля! Написал про нашего Пушкина!

Сначала это была не пьеса, а монолог, а в пьесу написанное превратил уже режиссер Райхельгауз.

- Мы его буквально по миллиметру придумывали, мы его с огромным удовольствием играем, и мне будет страшно больно, если я увижу хоть одно свободное место в зале.

КОНКРЕТНО

Расписание Года театра «Школы современной пьесы» во Владимире

16 марта. "Спасти камер-юнкера Пушкина", автор Михаил Хейфец.

Михаил Питунин с детства не любил Пушкина. А вот его девушка любила. А потом они вместе подумали — а что, если вернуться на столетия назад, на Черную речку, и, закрыв своей грудью Пушкина, спасти поэта.

16+

16 апреля. "Русское варенье", автор Людмила Улицкая.

Живут на старой даче люди — настоящая интеллигентная семья. Никто толком ничего не делает, денег нет, в доме не работает туалет… Ничего не напоминает? Ну конечно, героев Чехова!

18+

12 мая. "Умер-шмумер, лишь бы был здоров..." Литературная композиция Иосифа Райхельгауза.

Еврейский юмор — это больше, чем просто анекдоты. Самоирония, второй смысл и глубокая философия, прячущаяся в 250 еврейских анекдотах.

18+

23 сентября. "Шинель/Пальто". Авторы Николай Гоголь, Вадим Жук, Максим Дунаевский.

Гоголя… поют. На музыку Максима Дунаевского в сопровождении живого джазового оркеста.

16+

27 октября. "Пришел мужчина к женщине". Автор Семен Злотников.

Лирическая комедия, первый спектакль театра, возобновленный после долгого перерыва.

16+

26 ноября. "Дом". Автор Евгений Гришковец.

Успешный доктор решил построить загородный дом. Да вот беда — денег не хватает. И выясняется, что никто из состоятельных пациентов дать взаймы не спешит.

16+.

8 декабря. "Лондонский треугольник". Автор Александр Углов.

Действие происходит в Лондоне 19 века, в основе сюжета — классический любовный треугольник: муж, жена и любовник.

16+.

Начало всех спектаклей в 19.00.

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КСТАТИ

Все спектакли, которые будет показывать в ОДК «Школа современной пьесы», имеют пометку 16+ и 18+. Это не значит, что все пьесы — эпатажные, с нецензурными словами и «обнаженкой».

- Но 16 «плюс» потому, что хороший драматург слышит сегодняшнюю улицу, среду, в которой он живет, - объясняет Райхельгауз. - И там бывает очень резкий текст, его не может не быть. Есть спектакль, который заканчивается тем, что к героине приходит Черный ангел, а она ему говорит «Пошел ты...» и точно указывает, куда. В зале — шквал оваций. Если молодые режиссеры так видят и если это мотивированно — ну что делать.