2020-03-02T17:56:11+03:00
Общество

К депутатам Заксобрания обратились перевозчики, которые рискуют потерять свои маршруты

Губернатору направлен запрос с требованием обратить внимание на проблемы в пассажирских перевозках
Валерия ПРОНИНА
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Владимир КнязевВладимир КнязевФото: Валерия ПРОНИНА
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Одной из главных тем февральского заседания Законодательного Собрания Владимирской области стали изменения на рынке пассажирских перевозок. К депутатам обратились руководители крупных автотранспортных предприятий из Радужного и Собинского района. Они рискуют потерять или уже потеряли свои маршруты – департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области разрывает с ними контракты. В то же время конкурсы на пассажирские перевозки выигрывают новые предприятия, работа которых не устраивает жителей. Сокращается число рейсов, уменьшается вместимость транспорта, отменяются остановки. Это, например, уже произошло в Судогодском районе.

Сродни рейдерскому захвату?

Руководитель компании «Альянс-Авто Плюс» Владимир Князев на рынке перевозок работается 20 лет. Собинцы привыкли пользоваться услугами его предприятия. Однако в департаменте транспорта указали: Князев якобы «накопил», не выполняя, 8 предписаний. Поэтому ему и было вручено уведомление о расторжении договора. Сам перевозчик описывает события так:

- 21 февраля 2020 года на перрон владимирского автовокзала охрана не пустила мой автобус, объясняя это тем, что на трех наших маршрутах уже работает новый перевозчик. В этот же день замдиректора департамента транспорта Павел Левин лично привез уведомление о расторжении договора, срок которого должен был истечь только 31 декабря 2020 года. Вместе с уведомлением мы получили сразу и расторжение, что противоречит законодательству. Они должны были сначала уведомить нас, - считает Князев.

Создавшуюся коллизию он сравнил с рейдерским захватом. Теперь он не может уволить работников предприятия (70 человек), не нарушая законодательства - сокращение сотрудников предполагает их уведомление за два месяца! Кроме того, в ближайшее время Князев не сможет своевременно платить по договорам лизинга и кредитам. А это приведет к тому, что перевозчику не хватит средств для обслуживания других социально значимых маршрутов Собинского района.

В знак протеста Князев демонстративно вернул руководству департамента кубок, который работники его предприятия получили в прошлом году за победу в конкурсе профессионального мастерства. Опыт работы и обеспечение безаварийной езды в новых правилах проведения конкурсов на маршруты - уже не главное. Департамент переделал их так, что основными теперь являются технические характеристики автобусов, и кто-то очень своевременно закупил нужную технику…

Владимир Киселев Фото: Маргарита ПРОНИНА

Владимир КиселевФото: Маргарита ПРОНИНА

Губернатору - запрос

Вице-спикер Законодательного Собрания Дмитрий Рожков рассказал еще об одной проблеме, с которой к нему обратились жители Радужного. Они так же, как и перевозчики, обеспокоены возможным ухудшением ситуации с транспортным обслуживанием. Уже 15 лет перевозку пассажиров на пригородном автобусном маршруте №115 «Владимир-Радужный» осуществляет МУП «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный» (АТП). В соответствии с действующим договором между департаментом транспорта и МУП «АТП» на линии предусмотрено 7 больших автобусов и один средний. Но в департаменте транспорта, не посоветовавшись с руководителями города, почему-то решили, что все 8 автобусов должны быть только среднего класса.

- Но 8 автобусов средней вместимости не смогут обеспечить потребность населения в перевозках на маршруте №115. Это приведет не только к недовольству пассажиров, но и росту социальной напряженности в целом, - отметил вице-спикер ЗС Дмитрий Рожков.

При этом директор департамента транспорта Алексей Косилов уверен, что его ведомство ничего не нарушает, никаких жалоб и обращений к нему якобы не поступало. Так ли это? Депутаты решили узнать мотивированное мнение губернатора и заодно рассказать ему о возникших проблемах, раз руководителю профильного департамента о них не известно. По решению представителей большинства фракций Владимиру Сипягину направлен депутатский запрос. Он должен ответить на него в течение 15 дней.

- Изменения тогда имеют смысл, когда они улучшают жизнь людей. А тут мы видим рост недовольства. Поэтому Законодательное Собрание не оставит этот вопрос. Нужно создать рабочую группу для изучения проблемы, - предложил председатель ЗС Владимир Киселёв.

. Фото: Валерия ПРОНИНА

.Фото: Валерия ПРОНИНА

КОНКРЕТНО

Ежедневно во Владимир из Радужного выезжают на работу, учебу и в социальные учреждения 3500 человек. Из них 1500 пользуются услугами общественного транспорта. Радужный стабильно демонстрирует рост городского населения. Автобусы средней вместимости лишат людей возможности ехать в комфортных условиях, а в час пик – вообще попасть в автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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