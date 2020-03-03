Владимирская полиция на транспорте будет усмирять дебоширов электрошокерами

2 марта вступил в силу закон, разрешающий транспортной полиции применять электрошокеры при задержании преступников. В законе прописано, что такое средство защиты нельзя использовать по отношению к беременных женщинам, детям и инвалидам. Прежде чем применить шокер, полицейский должен предупредить человека, если же он продолжит нарушать порядок, тогда причинить минимальный вред. Сотрудники транспортной полиции обязаны оказать первую помощь тому, к кому применили устройство.

- Согласно федеральному закону о полиции мы имеем право использовать табельное оружие и специальные средства защиты. Но при массовом скоплении граждан, в помещениях табельное оружие не применяется. Поэтому заменой будет электрошокер, но использовать его можно только при грубых нарушениях общественного порядка, - рассказал начальник Владимирского ЛО МВД России на транспорте Николай Чистоногов.

Возможно, электрошокер нашим полицейским не понадобится вовсе — в прошлом году на объектах линейного отдела полиции не зарегистрировано убийств, изнасилований, грабежей. За 2019 год количество преступлений на транспорте сократилось на 8%. В основном в поездах, на авто- ж/д вокзалах случаются кражи, экономические и «наркотические» преступления.

- Зафиксировано 78 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 35 преступлений в сфере экономики, - сказал Николай Чистоногов. - За 2019 год через владимирский регион проехали 8 миллионов пассажиров. Основная масса сконцентрирована на направлениях «Москва-Нижний Новгород» и «Москва-Казань». Владимирские сотрудники линейного отдела сопроводили 6,5 тысяч поездов пригородного сообщения и более 700-дальнего. В поездах выявили 21 преступление: в основном люди ехали с поддельными документами и нарушали общественный порядок.

Также полицейские выявили 41 человека, находившегося в розыске. Более 8 тысяч человек привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства, распитие алкоголя и курение на транспорте. Наложено штрафов на 1,5 миллиона рублей, 1 миллион уже взыскан.

В прошлом году 22 человека получили травмы на железной дороге, из них двое детей. Причины полученных травм — незнание или нарушение правил безопасности в зоне ж/д путей.