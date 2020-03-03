2020-03-02T17:46:23+03:00
Общество

Гуси бились за любовь, а торговцы - за едоков

В минувшие выходные Суздаль встретил Масленицу и проводил зиму
Александр МЕЩЕРЯКОВ
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Дикая гусиная схваткаДикая гусиная схваткаФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ
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Кульминацией праздника стали гусиные бои, которые по новым требованиям теперь называются "гусиные потехи", хотя суть осталась та же. Дело в том, что традиционно в этот сезон у гусей начинается брачный период, и гусаки начинают сражаться за своих любушек. Это природный порыв, люди его просто наблюдают. Шоу проходило на территории Музея деревянного зодчества.

Гуси не простые, это павловская бойцовая порода, из города Павлова на Оке. Гуси выходят на «ринг», с ними внутри периметра три гусыни-кокетки, которые и выберут себе для продолжения рода сильнейшего. По словам одного из гусеводов, гусаков не натаскивают, все прихваты заложены в их поведение природой. Генетика такая лихая. Кстати одного из бойцов звали Терминатор. Он брал соперников за крыло не по-детски. Многие гуси спешили ретироваться от Термика, себе дороже!

Оооо, блинчики Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Оооо, блинчикиФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Неподалеку от бьющихся за любовь серых гладиаторов были и иные развлечения – битва подушками, качели на огромном самоваре. Можно было половить выкатывающиеся из желобов «яйца», как в советской электронной игре делал волк. Все аттракционы на территории «деревяшек» были бесплатными, ведь за входной билет в МДЗ уже уплачено 500 рублей. И ведь в кассу была очередь!

А вот насчет плотно перекусить на территории было не ахти. Но сразу за оградой – раздолье! Тут и блины по 50 рублей (со сметаной или сгущенкой, а вот с икрой – 100 рублей), шашлыки всевозможные – свинина, курятина, баранина.

Мясо на шампуре у приезжих ребят стоило по 150 рублей за 100 граммов. Ценовая политика местных шашлычников была более гибкой: на старте тоже по 150, но через час – 130, а еще через час – 120 рублей.

Прокатиться можно было за 500 рублей Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Прокатиться можно было за 500 рублейФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Ближе к центру города гостям города предлагали иные развлечения и иные цены. Прокатиться на санях – 500 рублей за 20 минут. Стандартная цена для выходного дня. Неподалеку от Торговой площади тетя Наташа давала мастер-класс по изготовлению чучел зимушки-зимы, которые не обязательно сжигать. Чучелки можно было делать как из лыка, так и из льна. Стоимость мастер-класса символическая – плати 50 рублей и работай под приглядом мастерицы!

Насчет перекусить в центре города было дороже, особенно это касалось блинов.

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

.Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Из разговора с местным таксистом.

- Ты знаешь, почему блины по 100 рублей? А потому что аренда крошечного торгового домика-скворешника – 6000 рублей в сутки. Оттого и дорого.

Продаваемые в палатках сувениры не подорожали.

Шашлык Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

ШашлыкФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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