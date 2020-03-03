2020-03-02T17:39:52+03:00
Общество

Где во владимирских кафе найти постный бизнес-ланч

Со 2 марта начался Великий пост
Виктория СУХОВА
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- И что бы выбрать?- И что бы выбрать?Фото: Артем КИЛЬКИН
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Семь недель, до самой Пасхи, верующим рекомендуется воздерживаться от мяса, рыбы, молоко, яиц, молочных продуктов.

- Пост — это не только диета, когда мы переходим на другую, более легкую, пищу. Пост помогает нам побороть наши инстинкты. Нам нужно осознать всю нашу жизнь, - подчеркнул митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

Пост предполагает и отказ от развлечений, от посещений увеселительных заведений. Но для многих обед в кафе - это обыденность, а не развлечения. Многие заведения, предлагающие бизнес-ланчи и обеды для офисных работников, завели у себя постное меню.

Сеть «Добрые булки» предлагает пирожки с овощами и ягодами, но не только.

- У нас будут постные пирожки с вишней, клубникой, картошкой, капустой, расстегаи. В тесто не будут добавлять молоко, а яйцом только будут смазывать пироги сверху. На ценниках мы укажем, что из постной продукции у нас есть в наличии, - рассказали в булочной на проспекте Ленина.

Но пирожками сыт не будешь, поэтому нужно что-то посерьезнее. На обед можно взять картофель по-деревенски (57 рублей), лапшу с овощами в соусе терияки (44 рубля) или винегрет (26 рублей). Не забывайте и о салатах. В пекарне предлагают салат из свежей капусты и моркови или острый салат с баклажанами.

Если вы любите японскую еду, то вам подойдет кафе «Вилки нет». Там можно заказать маки-роллы с огурцом и авокадо за 110 рублей или вок с овощами и грибами за 180 рублей.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пиццерии ешь суп и овощи

Пиццерия «То-То» предлагает есть в пост не пиццу, а разнообразные овощные салаты, томатный крем-суп, полбу с грибами. А на десерт — маффины с сухофруктами. Цены от 120 до 190 рублей.

«Экзотика» для веганов и постящихся

Большой выбор постных блюд в кафе «Гостиная Мука», причем на завтрак, обед и ужин. Утром чаще всего заказывают каши на воде с ягодами, сырники из тофу с облепиховым соусом - кстати не самое дешевое лакомство (350 рублей), разнообразные смузи боулы из фруктов за 420 рублей. Это смесь фруктов, взбитая блендером.

На обед подойдет суп из красной чечевицей с киноа (250 рублей), грибная похлебка, тыквенный суп с нутом, котлетки из брокколи с перловкой и соусом из рукколы (290 рублей) или чечевичные биточки с картофельным пюре.

Любимые салаты типа «Цезаря» или оливье тоже есть в меню. В первый добавляют нут и соевый пармезан, во второй — вяленые томаты.

"Добрая Еда" Фото: Виктория СУХОВА

"Добрая Еда"Фото: Виктория СУХОВА

За традиционной едой — в «Русскую деревню»

Трактир «Околица» сделал акцент на традиционных русских кушаньях, типа скоблянки с лисичками (350 рублей — это самое дорогое блюдо постного меню), солянки из квашеной капусты с белыми грибами, драниками, жаркого из картофеля с шампиньонами. Есть и салаты: теплый деревенский, из свежей капусты, из свеклы с черносливом и медовой заправкой (190 рублей). Из сладкого — халва и яблоко по-владимирски. Цены постного меню колеблются от 130 до 350 рублей.

Как мы видим, постные блюда влетают в копеечку, но что не сделаешь ради очищения организма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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