На трассе М-7 в Гороховце водитель микроавтобуса влетел в грузовик: один погибший и 14 пострадавших

Авария, в которой 14 человек пострадали и один погиб, случилась 2 марта в 3.45 утра на федеральной трассе М-7, которая проходит прямо через город Гороховец Владимирской области. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, за рулем микроавтобуса «Мерседес-Бенц-Спринтер» был 37-летний житель Чувашии. Он вез 15 пассажиров в сторону Нижнего Новгорода. Впереди микроавтобуса двигался грузовик. На улице Московская у дома №23 водитель грузовика «Мерседес-Бенц» остановился на светофоре у перекрестка. Ехавший за ним водитель микроавтобуса на большой скорости влетел в прицеп стоящего на светофоре большегруза.

В результате ДТП пострадали 14 пассажиров микроавтобуса, четверых госпитализировали в местную ЦРБ с травмами средней степени тяжести, остальные серьезных повреждений не получили, им оказали помощь на месте. Один пассажир — 53-летний мужчина - погиб на месте ДТП. При этом водитель микроавтобуса не пострадал. Также травм не получил водитель фуры - 43-летний житель Москвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/763975" frameborder="0"></iframe> Видео с места ДТП в Гороховеце.Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области

В Управлении автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства отметили, что проезжая часть в эту ночь была без наледи. Сотрудники ГИБДД не зафиксировали дорожных условий, сопутствующих ДТП. Дело было в другом - водитель микроавтобуса заснул за рулем - это предварительная причина прокуратуры, которая проводит проверку.

- Столкновение произошло по причине наезда микроавтобуса на большегрузный автомобиль, остановившийся на светофоре. Водитель микроавтобуса заснул за рулем, при этом лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом не имел, транспортное средство тахографом не оборудовано, - сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Микроавтобус врезался в фуруФото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области

На месте аварии работали сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы Владимирской области, которые деблокировали двери микроавтобуса и эвакуировали двоих пострадавших. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение по одной полосе дороги в сторону Нижнего Новгорода.

.Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области

Всего в ликвидации последствий принимало участие 30 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек, 5 единиц техники.