В детской поликлинике на Студеной горе закончился двухлетний ремонт

На ремонт детской городской поликлиники №1 с филиалами ушло более 60 миллионов рублей. Основная часть – около сорока миллионов – потрачена на ремонт корпуса на Студеной горе. В главном корпусе установили современное медоборудование – как диагностическое, так и лечебное, обновили фасад здания и внутреннюю отделку. Изменения коснулись и филиалов больницы на улицах Нижняя Дуброва и Алябьева, а также на проспекте Ленина, в микрорайонах Коммунар, Юрьевец и Энергетик. Интерьер отделали в том же стиле, заменили инженерные коммуникации и сантехнику.

В зале ЛФК индивидуально занимаются с каждым ребенкомФото: Ирина Мальцева

На уровне частных клиник

Детская поликлиника на улице Студеная гора, которую по старинке называют «на Пушкина», поражает своими переменами: кислотно-яркий фасад, удобная парковка для колясок, открытая регистратура, электронный киоск для записи и веселые картинки на стенах. Особая гордость медиков – тройные перила на всех лестницах, за которые будет удобно держаться и карапузам, и ребятам постарше, и их родителям. Не запутаться в коридорах и этажах помогут яркие стрелочки: система навигации расположена не только на стенах, но и на полу и даже на потолке.

- Пациент теперь не ходит, не спрашивает, по кабинетам не бегает в поисках доктора. Он все видит и спокойно, как в аэропорту, идет до своего пункта назначения, - говорит главный врач поликлиники №1 города Владимира Татьяна Максимова.

Главный врач детской поликлиники №1 Татьяна МаксимоваФото: Ирина Мальцева

В поликлинике появился кабинет для неотложной помощи – сюда принесут упавшего в обморок ребенка. Туалет для инвалидов, правда, почему-то со стоящими бок о бок двумя унитазами, детские уголки и площадки и комната, где мама может уединиться с младенцем и покормить его. Внутри можно закрыться, предполагается, что кормить крох мамы будут по очереди. Пока ажиотажа не наблюдается, но врачи говорят, что покормить малыша грудью можно и по старинке – в туалете. Благо, во всех, кроме предназначенного для инвалидов, есть запирающиеся кабинки.

Еще одно нововведение – разделение больных, условно больных и здоровых ребят. Малышей с температурой и острой инфекцией запустят в отдельный вход и отведут в специальный бокс, где их примет дежурный врач, зайдут в центральную дверь. А здоровых детей по-прежнему ждут по вторникам и четвергам. Кроме того, профилактические осмотры проходят в филиале поликлиники на проспекте Ленина – там для этого открыли специальное отделение.

Диагноз по интернету

Но перемены коснулись не только интерьера. В поликлинике появилось новое современное оборудование для отоларинголога, офтальмолога, хирурга. Теперь, по словам врачей, поликлиника оснащена не хуже частных клиник: здесь есть лор-комбайн, новые аппараты суточного мониторинга ЭКГ, три комплекса оборудования УЗИ, каждый из которых стоит от трех до восьми миллионов рублей.

- Благодаря новым площадям, чистой перевязочной и оборудованию, которого нет в других клиниках, мы можем проводить практически все операции, которые не требуют общей анестезии. Например, аппарат радиоволновой хирургии, который позволяет выполнять любые операции на мягких тканях без образования рубцов у детей, с помощью лазера мы удаляем мелкие гемангиомы, на урологическом кресле мы можем брать цистоскопию у детей при наличии показаний. Я работала в частных клиниках, мне есть с чем сравнить. Сейчас у меня есть все необходимое для работы, - говорит хирург с 33-летним стажем Галина Тихонова.

В поликлинике организовали уголки, где детям будет нескучно ждать приемаФото: Ирина Мальцева

Кроме того, врачи поликлиники работают в тесной связке с врачами областной детской больницы, нижегородскими, ярославскими и столичными медиками. При необходимости могут организовать видеоконференцсвязь, проконсультироваться, уточнить диагноз малыша и дать рекомендации с учетом мнения коллег.

Переменами довольны и родители.

- Кабинеты стал просторнее и светлее, детские уголки, конечно, радуют – детям есть, чем заняться, где поиграть ,порисовать, пока ждем преима. Но у меня двухлетний сын в большем восторге от автоматов с едой и напитками, бежит, нажимает, - говорит молодая мама Анна Савельева.

Очередей не будет?

Как говорят в поликлинике, главная задача была избавиться от очередей и сделать жизнь пациентов удобнее. Первичную запись к врачам происходит через специально организованный колл-центр, записаться можно через инфомат на первом этаже или через Госуслуги.

В поликлиники появился туалет для инвалидовФото: Ирина Мальцева

- Мы практически избавились от очередей. Самостоятельно записываться, приходя вы поликлинику, предпочитают только 10% родителей, остальные делают это через интернет. Кроме того, записать ребенка к узкому специалисту может сам медик по систему «врач-врач». Сейчас у нас нет недостатка в узких специалистов, у нас теперь работает два офтальмолога, поэтому проблем с записью уже в марте не будет. Не нужно ждать приема две недели, попасть на прием можно будет за два-три дня. Пульмонолог работает пока по совместительству, но сейчас мы пригласили молодого врача из Казани, она взяла время подумать, - говорит Татьяна Максимова. – Регистратура у нас обновленная, теперь пациенты общаются с ее сотрудниками глядя глаза в глаза. Карточки вынесли в отдельное хранилище, до начала приема наш сотрудник их разбирает и разносит по врачам, это тоже сократило время ожидания.

Гнойная перевязочнаяФото: Ирина Мальцева

А вот проблему с участковыми педиатрами решить пока не удалось. Хотя за последний месяц в поликлинику приехали четверо новых врачей, в том числе из Санкт-Петербурга, не хватает еще тридцати пяти педиатров.

Кабинет неотложной помощи оснащен всем необходимым оборудованиемФото: Ирина Мальцева

Кабинеты врачей стали светлее и просторнееФото: Ирина Мальцева

Новое оборудование в кабинете гастроэнтерологаФото: Ирина Мальцева