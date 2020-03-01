Что выгоднее владимирским дачникам: выращивать рассаду или покупать готовую

Владимирские садоводы активно развивают новый бизнес: выращивание рассады на заказ. Февраль, несмотря на то, что снег лежит и на даче вроде бы делать нечего, для садоводов уже горячая пора - надо начинать готовить будущий урожай. А хороший урожай, естественно, начинается с рассады.

По статистике, примерно 70% жителей Владимира имеют дачи и садовые участки. У кого-то это шитовой домик на стандартных шести сотках, грядки и садик при котором холят и лелеют еще с советских времен. У кого-то - полученные в последние годы по разным программам земельные участки, они уже побольше, по 20-30 соток. А есть и настоящие поместья, где стоят коттеджи со всеми удобствами. Но даже в таких "фазендах" порой встречается не только ухоженный газон и цветники, но и грядки с кабачками, перцами, тыквами и помидорами.

Поэтому неудивительно, что балконы и подоконники чуть ли не в каждой третьей квартире к концу февраля-началу марта превращаются в "рассадник" - своеобразные самодельные теплицы, где из семян выращивают основу будущего богатого урожая. Десятилетиями владимирцы приспосабливали квартиры под рассаду, как могли - делали специальные стеллажи на подоконники, устанавливали мини-парнички. А как иначе? Готовую рассаду к началу дачного сезона, конечно, будут продавать, но стоить она будет в десятки раз дороже, чем купленные заранее семена. Если огород - солидный вклад в семейный бюджет, то тут будешь считать выгоду.

Но все меняется, технологии не стоят на месте. Выращивание рассады тоже изменилось. Например, появились фитолампы - специальные светильники со световым диапазоном в красной и синей областях, то есть в таких, которые необходимы растению для набора зеленой массы. Если вы видите вечером окна квартир, которые светятся не привычным желтым цветом, а странным сиренево-фиолетовым - то это они, за этими окнами кто-то устроил мини-теплицу для рассады. Плюс - стимуляторы роста и разные средства для обработки рассады от вредителей. Казалось бы, выращивать рассаду стало проще и выгоднее, но так ли это?

Да, пакетик семян во Владимире стоит 8-10 рублей. Но семян там с каждым годом все меньше, и еще неизвестно, сколько из них прорастет. Плюс сопутствующие материалы. Грунт для рассады - от 20 рублей за упаковку в 2,5 литра. Ящик для рассады - 50-80 рублей, торфяные стаканчики, куда пересаживают растения после пикировки (мы же за экологию, против пластика) - 5-10 рублей за штуку. Та самая фитолампа, если брать достаточной мощности, стоит 2-3 тысячи рублей, и хотя это одноразовое вложение, потратиться придется. Плюс удобрения и стимуляторы роста - еще 200-300 рублей. И самое главное - время! Многие часы, которые вы потратите на не такую уж интересную и творческую работу.

И владимирские дачники-"профессионалы" этот момент просекли. В последние годы все больше появляется предложений "вырастить рассаду на заказ". Сейчас самый сезон, и владимирские сайты бесплатных объявлений заполнены такими предложениями. На заказ предлагают рассаду не только томатов, огурцов и кабачков, но и баклажаны, острый и сладкий перец, капусту, тыкву, физалис, бобы, фасоль. Некоторые умельцы семена уже высадили и предлагают "зарезервировать" за небольшую предоплату будущую основу урожая из тех сортов, что уже имеются. Другие готовы вырастить на заказ все, что вы пожелаете - от томатов-черри до винограда и лука-порея. Больше всего, кстати, именно томатов: предлагают десятки сортов всех цветов и размеров.

Цены за кустик готовой рассады - 10 рублей за перец и кабачки, 20 рублей за огурцы и помидоры "несортовые", 30 рублей - за всякие экзотические томаты и баклажаны, 50 рублей - арбузы, дыни, физалис. Например, на среднего размера грядку или теплицу нужно от 20 до 40 кустиков помидоров - сажать их рекомендуется не чаще, чем через 60 сантиметров, это обойдется в 600-1200 рублей. Конечно, недешево, но это уже готовый "продукт", без возни с семенами, пикировкой, горшочками и фитолампами.