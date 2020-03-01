Что посмотреть в марте во Владимире: поющий электрический рот и ожившие динозавры

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Музыка разных эпох в Центре классической музыки

Впервые перед зрителями выступят классические ансамбли духовых инструментов различных составов, прозвучит музыка различных жанров и эпох.

В исполнении духового квинтета (флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна) прозвучат: «Маленькая ночная серенада» Моцарта, «Соната №19» Бетховена и фрагменты из оперы «Кармен» Бизе.

Квартет валторн исполнит: «Концертино для четырех валторн» Митюшина, «Bauern-polka» Либерта, «Хоровой танец», «Охота». Черепнина.

Произведения Фюрстенау прозвучат в исполнении дуэта флейтисток.

В исполнении приглашенного ансамбля «ART-плюс» прозвучат произведения Уильямса, Берлина, Пресли, Манчини.

6 марта. Начало - в 18.30. Цена билета: 200-300 рублей.

Джаз, рок, смех в филармонии

В филармонии весна начнется с концерта певца, известного по шоу "Голос" - Сергея Волчкова. Вниманию зрителей будут представлены всеми любимые произведения советских и зарубежных композиторов, классические произведения, прозвучат легендарные песни из советских кинофильмов, романсы, чьи слова знает наизусть каждый, а также песни,

Сергей ВолчковФото: Александр ГЛУЗ

написанные специально для Сергея.

1 марта. Начало - в 18.00. Цена билета - 1600-2800 рублей.

В женский праздник посмеяться приглашает Игорь Маменко. Неповторимая мимика и имитация голосов народов дружеских республик, не могут никого оставить без эмоций на его концертах

8 марта. Начало - в 18.00. Цена билета - 1400-2600 рублей.

Еще одним подарком станет джазовый концерт. Публику ждет безукоризненная вокальная техника исполнительницы из Нью-Йорка Лесли Харрисон и трио Сергея Васильева. В программе: «вечно зеленые» мелодии из мюзиклов, мировые хиты в стилях фанк, госпел, соул, авторские композиции.

9 марта. Начало - в 18.00. Цена билета - 1000-1800 рублей.

Для любителей "тяжелой" музыки на сцене филармонии прозвучат симфонические рок-хиты от оркестра «RockestraLive». Музыканты подготовили обширную концертную программу, в которую включены новые композиции групп Deep Purple, Queen, Rammstein, Metallica, Scorpions, Linkin Park, Bon Jovi, Evanescence, The Animals, Led Zeppellin, Kiss и др. Все рок-хиты прозвучат в живом исполнении.

Ансамбль "Арт плюс". Фото ЦКМ

13 марта. Начало - в 18.30. Цена билета - 1000-2000 рублей.

Артисты театра и кино - в ОДК

Помните сериал "Таксистка" , главную роль в котором сыграла Людмила Артемьева? Теперь вы сможете увидеть актрису во Владимире. В дуэте с актером Николаем Добрыниным она выступит в спектакле "Добрые люди". Эта история об одном гостиничном номере в Петербурге, в котором случаются две абсолютно разные истории. Они - о жизни, любви, об отношениях мужчины и женщины, об изменах, о поисках счастья и расставании с мечтами... Всё случается на фоне танцев, песен и вечного голоса Фрэнка Синатры.

5 марта. Начало - в 18.30. Цена билета - 1250-2550 рублей.

О пылком и нежном чувстве владимирцам поведают в спектакле "Любовь и прочее вранье" На вопрос: «Всем правит великий случай» или «Люди сами кузнецы своего счастья?» ответят Юлия Меньшова, Александр Никитин, Иван Колесников, Василий Кортуков, Наталья Скоморохова.

13 марта. Начало - в 19.00. Цена билета - 1300-2600 рублей.

Еще один спектакль непременно понравится поклонникам Солнца русской поэзии. Постановка "Спасти камер-юнкера Пушкина" вошел в лонг-лист Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» 2013-2014 г.г., а также получил Гран-При Фестиваля «Молодые театры России» (Омск 2015) в номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшее художественное оформление». В постановке задействованы Валерия Ланская, Александр Овчинников, Иван Мамонов, Николай Голубев и другие актеры.

16 марта. Начало - в 19.00. Цена билета - 300-750 рублей.

Смотрели все фильмы с Сергеем Безруковым? Тогда торопитесь купить билет на его трехчасовой моноспектакль "И жизнь, и театр, и кино". Это автопортрет актера, сложенный из самых разных ролей, сыгранных им в театре и кино. И первенство отдано Сирано де Бержераку, Пушкину, Есенину, Высоцкому. А во второй части вечера Сергей Безруков расскажет о своих работах в театре и кино, исполнит полюбившиеся зрителям песни из кино- и телефильмов.

19 марта. Начало - в 19.00. Цена билета - 2100-5100 рублей.

Электрические рот, динозавры и баллады в Арт-дворце

Звезда "Бандитского Петербурга" Дмитрий Певцов предстанет во Владимире в романтичном амплуа. Он подарит зрителям не только песни, которые на протяжении многих лет сопровождали его творчество, но и композиции из мюзиклов, саундтреки, написанные для фильмов, в которых играл Дмитрий. Прозвучат стихи Пушкина, Высоцкого, Пастернака.

Дмитрий ПевцовФото: Борис КУДРЯВОВ

4 марта. Начало – в 19.00. Цена билета – 1450 - 2550 рублей.

Шоу "Ожившие динозавры" перенесут зрителей в доисторический мир Юрского периода. В каждый динозавтр встроена видеокамера, передающая изображение на монитор. С помощью этого монитора и сложной системы управления оператор внутри животного руководит его движениями и действиями. Создается реальное ощущение, что перед вами древние хищники, бегающие по сцене, рычащие, следящие взглядом за своей добычей. Современные высокотехнологичные материалы , из которых изготовлены динозавры,

полностью передают эффект кожи рептилии.

7 марта. Начало – в 12.00. Цена билета – 550 - 1250 рублей.

Удивлять владимирцев приедет группа "Пикник". Музыканты приготовили концертную программу «В руках великана». «Пикник» готовит концептуальный видео арт. Задействованы аниматоры из разных стран. Художники и инженеры работают над оформлением сцены и новыми персонажами. Зрители услышат композиции: «Счастливчик», «В руках великана» (в этой песне снова запоет электрический рот), «Лиловый корсет», «Сияние» (эту песню «Пикник» уже исполнял несколько раз на своих концертах) и «Карма». Из песен, которые давно не исполнялись на концертах, можно выделить «Иглу» и «Инкогнито».

12 марта. Начало – в 19.00. Цена билета – 1550 - 2950 рублей.

Для детей и их родителей

Есть в марте новинки и для юных зрителей. В Областном дворце культуры и искусства покажут спектакль "Денискины рассказы" Московской театральной компанией SOVIETSTORIES. Невероятно цельная постановка, насыщенная комическими моментами и яркими приключениями, подарит полтора часа здорового веселого смеха и детям, и их родителям.

22 марта. Начало - в 14.00. Цена билета - 450-950 рублей.

Кроме того, детские истории покажет Волгоградский государственный театр кукол. Первая - "Приключения Чиполлино". История о дружбе и испытаниях. Чиполлино и его друзья решают бороться с несправедливостью принца Лимона, графинь Вишен и синьора Помидора, и обязательно победят, потому что дружны и отважны!

10 марта. Начало - в 10.00, 13.00.

Вторая история - "Иван Рублев и копейкино царство" подойдет для детей старше 8 лет. Спектакль по авторской пьесе на основе известных народных сказок о деньгах, богатстве, смекалке и честном труде. Из спектакля ребята узнают, что такое деньги и откуда они берутся, что значит: трудиться и зарабатывать, что такое профессия и почему человек должен ею владеть. А ещё – что же на свете дороже денег.

Спектакль "Иван Рублев. Фото Владимирского театра кукол

11 и 12 марта. Начало - в 10.00, 13.00.