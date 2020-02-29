Закрылся старейший охотничий магазин Владимира

В феврале тихо и неприметно ушел в небытие старейший охотничий магазин Владимира на улице Комиссарова. Его знали все пацаны Доброго. Плохи дела и у легендарного универмага «Восток» на Суздальском проспекте. Он заметно сжался и ушел в подполье.

Мечта школьников 90-ых

Когда открылся «Охотник-Рыболов» в Добром, уже никто и не вспомнит. Формально магазин охотничьих товаров был зарегистрирован на улице Комиссарова летом 1997 года, но знающие люди уверяют, что он работал и раньше, даже в советское время. Магазин занимал первый этаж панельной башни розового цвета, соединяющей две панельки-чешки. Место здесь немноголюдное, практически все в этом районе осталось таким, как было 30 лет назад. Обычно в магазине околачивались ребята из соседней гимназии № 35, но поглазеть на карабины и винтовки заглядывали пацаны из 34-й, 36-й, 10-й, 5-й и даже 28-й школ.

Смотреть было на что. На витринах сверху вниз были выставлены помповые ружья, карабины, «закосы» под АК-74 и М-16 — одним словом, весь арсенал боевиков 90-ых. Но трогать все это не разрешали. Позволялось разве что подержать в руках пневматическую винтовку ИЖ-38 или однозарядный же пистолет ИЖ-53М.

Любой мальчишка из Доброго обязательно хотя бы раз в жизни бывал в магазине «Охотник-Рыбалов» и обязательно хотя бы раз в жизни давал себе или своим друзьям клятву накопить на пневматичку. Или «духовку», как было принято говорить в окрестных дворах. Обладание такой штуковиной автоматически переводило любого подростка в короля улиц, его уже не пытались задеть даже самые отмороженные хулиганы. С этими «духовками» потом зимой и летом ходили за Пекинку с пакетом собранных по району бутылок — устраивали эффектный тир. Благо, с поиском стеклянной тары 20 лет назад проблем не было.

Сладкая легенда советского детства

Как-то неприметно в небытие уходит и легендарный советский универмаг «Восток». Сейчас он сжался до совсем неприличных размеров и переехал в подвал дома № 20 по Суздальскому проспекту. Не зная, где он находится, вход в него можно не отыскать. Теперь он находится в торце здания. Но ждать от сегодняшнего «Востока» очарования советского детства не стоит. Вместо мячей, глобусов, блокнотов и калькуляторов теперь тут продают китайские игрушки и женские пуховики модели «прощай, молодость». На домах № 16 и 20 уже даже не осталось фирменных логотипов-стрелок универмага. Всю советскую аутентику, некогда формировавшую облик города, поснимали новые квартиранты — магазины крупных торговых сетей. Шикарные витрины закрыли рекламными банерами, а стены обложили вентилируемыми фасадами. Лишь обувной магазин с претензией на элитарность догадался использовать витрины по прямому назначению, не забыв про дополнительные площади в колоннах.

А ведь некогда универмаг занимал аж два дома, располагаясь на первых этажах престижных по советским меркам домов с огромными витринами и настоящими колоннами. Архитектура, конечно, не Ле Корбюзье, но идеи оттуда. В советское время сюда приходили прикупить глобус в подарок на день рождения, или чешский циркуль для инженера в роговых очках. Но это все мелочи. Главное — отличный музыкальный отдел с пластинками, о котором знали все меломаны Доброго. Прекрасно помню, как отец в далеком 1993 году купил здесь пластинку ультрамодной французской певицы Патрисии Каас и последний альбом «Пинк Флойд» «с мужиком таким всем в лампочках» на обложке.

Дети любили универмаг «Восток» за прекрасный кафетерий во втором здании.

- В самом начале 90-х годов мы с братом были маленькими мальчишками, - вспоминает былое житель Доброго Алексей Метелкин. - Мне 10, ему 6. И для нас поход в универмаг «Восток» был самым настоящим походом в парк развлечений. Тогда в Добром было не так много интересных мест для детей. И универмаг был словно дверью в другой мир. Ряды товаров словно из арабских сказок Шахерезады, огромный отдел игрушек, но самое главное — кафетерий с великолепным молочным коктейлем. Раз в неделю, по выходным мама водила нас в универмаг. И мы ждали этого похода всю рабочую неделю.

Мы их потеряли

В разное время во Владимире закрылись легендарные магазины:

«Гарант»

«Турист»

Книжный «Орфей»

«Весна»

«Автомобилист»

«Ткани»

«Владимирец»

Все, что осталось от книжного "Орфея"Фото: Сергей МОРКОВКИН

В живых остались лишь «Дом мебели», где даже сотрудницы остались еще с советских времен, и хозмаг «Русич» на самой окраине города.

А какие магазины запомнились вам? Пишите в комментариях.