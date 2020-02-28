2020-02-28T17:14:05+03:00
Общество

Владимир опять забыли почистить от снега и гололеда. Весна близко?

На горячую линию по уборке города дозвониться почти невозможно
Виктория СУХОВА
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На проспекте Ленина не пройти, не проехатьНа проспекте Ленина не пройти, не проехатьФото: Виктория СУХОВА
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После внезапно налетевшей метели и прошедшего в ночь на 28 февраля дождя Владимир превратился в одну большую лужу с ледяным налетом. При этом с утра и практически до обеда на улицах не было замечено ни одного дворника. Хоть плыви, хоть падай - город катастрофически не чищен.

- Выхожу сегодня из автобуса, а на остановке ледяная горка, да еще покрытая водой. Забраться на нее еле смогла, хорошо коляска стояла, пришлось ухватиться за нее, - пожаловалась горожанка Анна. - И ни одного дворника! Хотя время было уже 10 часов утра.

У остановки приходится идти с особой осторожностью Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

У остановки приходится идти с особой осторожностьюФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Мы и сами убедились - уборки нет. По дороге в редакцию «Комсомолки» у дома № 48 по проспекту Ленина уже много лет красуется огромная глубокая лужа, которая появляется во время сильных дождей и снегопадов. Чтобы ее обойти, надо идти по проезжей части, рискуя жизнью.

Мы попробовали позвонить на «горячую линию» по уборке дорог, куда власти призывают горожан жаловаться - 53-26-30. Сначала почти полтора часа вообще никто не отвеча, потом трубку взяли и... перенаправили в отдел благоустройства.

- Понимаете, воде там просто некуда уходить, - стали объяснять в отделе благоустройства. - Что же касается жалоб по неубранным дорогам, мы передадим их в ЦУГД.

Лужи везде Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Лужи вездеФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Действительно, уже после обеда мы увидели, как пришли мужики с лопатами и стали очищать тротуары от ледяной корки, которая уже изрядно подтаяла. Целых двое. Эх, где ж вы раньше-то были, в самый час пик?

Как пояснили в городской администрации, сегодня на улицах Владимира дороги в порядок приводят 70 дворников и 54 единиц техники. На довольно большой город это капля в море.

- До конца дня все проблемные участки будут приведены в порядок. Также мы отправим специалистов посмотреть, можно ли как-то откачать воду около вашей редакции. И возьмем на заметку этот участок при составлении плана по ремонту дорог и тротуаров, - подчеркнула Анна Басова, сотрудник пресс-службы городской администрации.

Проходящие мимо остановки автобусы оказывают людей прохладной водой. Дворники сбрасывают ее обратно на дорогу Фото: Виктория СУХОВА

Проходящие мимо остановки автобусы оказывают людей прохладной водой. Дворники сбрасывают ее обратно на дорогуФото: Виктория СУХОВА

К переходу не подойти Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

К переходу не подойтиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

У магазинов тоже лужи Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

У магазинов тоже лужиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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