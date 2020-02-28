Суздальчанам приказали избавиться от металлических заборов

Суздальская мэрия на своем сайте разместила сразу два обращения к местным жителям. В канун празднования 1000-летия главного туристического центра Владимирской области местные власти просят жителей города привести фасады своих домов в порядок и избавиться от металлических заборов, ссылаясь на правила благоустройства. Обозначаются даже дозволенные цвета, в которые можно покрасить ограду. Привести все в надлежащий вид нужно до 1 июля 2020 года, иначе владельцев грязных домов с металлическими заборами ждет штраф.

Дома в историческом центре Суздаля не должны быть грязными. На фасадах не должно быть водосточных труб или пластиковой вагонки. С заборами еще интереснее, мэрия просит убрать с глаз долой металлические профнастилы. При этом помогать финансово жителям Суздаля никто не собирается. Впрочем, сити-менеджер Суздаля Сергей Сахаров уверяет, что штрафовать всех без разбора не будут.

- Мы тоже не дураки и понимаем, что за один день нельзя исправить заборы, - говорит Сергей Сахаров. - Мы дали время подумать, посмотреть. Дальше будем вникать в ситуацию. Кого-то из злейших нарушителей будем наказывать.

Металлические заборы суздальские власти просят заменить на деревянные, причем высотой не более 1,5 метров. Разрешенные цвета для покраски: зеленый, синий, коричневый. Другие расцветки под запретом. В яркие кричащие цвета не разрешается красить и сами дома, иначе летом придет инспекция из мэрии и заставит все перекрасить. Это, как вы понимаете, тоже за свой счет.

Новые правила благоустройства в Суздале были приняты суздальским горсоветом 18 сентября 2018 года. Они запрещают грязные фасады домов с сайдингом, пластиковыми окнами и водосточными трубами. Металлические заборы запрещены приказом Минкультуры РФ № 2246 от 5 октября 2016 года. Так что, формально, в мэрии Суздаля правы. Вот только самим суздальчанам от такого дизайн-кода легче не будет. Далеко не каждая суздальская семья готова по первому зову властей тратить деньги на новый забор или краску для дома.