2020-02-27T16:53:02+03:00
Общество

Суздальчанам приказали избавиться от металлических заборов

За свой счет: денег на их замену не дадут
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Убрать забор, немедленноУбрать забор, немедленноФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ
Изменить размер текста:

Суздальская мэрия на своем сайте разместила сразу два обращения к местным жителям. В канун празднования 1000-летия главного туристического центра Владимирской области местные власти просят жителей города привести фасады своих домов в порядок и избавиться от металлических заборов, ссылаясь на правила благоустройства. Обозначаются даже дозволенные цвета, в которые можно покрасить ограду. Привести все в надлежащий вид нужно до 1 июля 2020 года, иначе владельцев грязных домов с металлическими заборами ждет штраф.

Дома в историческом центре Суздаля не должны быть грязными. На фасадах не должно быть водосточных труб или пластиковой вагонки. С заборами еще интереснее, мэрия просит убрать с глаз долой металлические профнастилы. При этом помогать финансово жителям Суздаля никто не собирается. Впрочем, сити-менеджер Суздаля Сергей Сахаров уверяет, что штрафовать всех без разбора не будут.

- Мы тоже не дураки и понимаем, что за один день нельзя исправить заборы, - говорит Сергей Сахаров. - Мы дали время подумать, посмотреть. Дальше будем вникать в ситуацию. Кого-то из злейших нарушителей будем наказывать.

Металлические заборы суздальские власти просят заменить на деревянные, причем высотой не более 1,5 метров. Разрешенные цвета для покраски: зеленый, синий, коричневый. Другие расцветки под запретом. В яркие кричащие цвета не разрешается красить и сами дома, иначе летом придет инспекция из мэрии и заставит все перекрасить. Это, как вы понимаете, тоже за свой счет.

Новые правила благоустройства в Суздале были приняты суздальским горсоветом 18 сентября 2018 года. Они запрещают грязные фасады домов с сайдингом, пластиковыми окнами и водосточными трубами. Металлические заборы запрещены приказом Минкультуры РФ № 2246 от 5 октября 2016 года. Так что, формально, в мэрии Суздаля правы. Вот только самим суздальчанам от такого дизайн-кода легче не будет. Далеко не каждая суздальская семья готова по первому зову властей тратить деньги на новый забор или краску для дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: Муж требует, чтобы я летела к нему в Хорватию, но там тоже меня изолируют!
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем
Чтобы не вернуться к России, Латвия убила свои советские заводы. А теперь просит компенсацию
Журналист «КП» Елена Кривякина проехала по прибалтийским республикам, чтобы убедиться - действительно ли там вытравляют все русское? И узнать, чего хотят от России сотни тысяч оставшихся там жить русских людей [Часть 2]
Новости 24
Бригадир из Юрьев-Польского района, обвиненный в гибели рабочего, избежала наказание
Во Владимире предпринимателя оштрафовали за торговлю снюсом
Камешковец, ударивший полицейского в ухо, получил условный срок
Владимирские легкоатлеты завоевали две медали на чемпионате России
Из-за подозрительного пакета в Радужном эвакуировали всю школу
Во Владимире сварят 150 литров борща
Во Владимирском театре кукол покажут премьерный спектакль "Терем-теремок"
В Муром приедет олимпийский чемпион Валерий Резанцев
В Юрьев-Польском из дома москвички вынесли самовары
24 спортсмена Владимирской области стали призерами и победителями первенства ЦФО по рукопашному бою
В Гусь-Хрустальном с конца января ищут 35-летнего мужчину
Во Владимирской области может пройти мусорный референдум
Ковровчанин продал чужую машину за 6 тысяч рублей
Лису с улицы Комиссарова во Владимире забрали госинспектора
Строить спортивный объект в центре Владимира будет книготорговец из Боголюбово
На Комиссарова между школой и детсадом лежит раненая лиса
Ростелеком» будет бесплатно предоставлять ветеранам войны и блокадникам услуги стационарной телефонной связи
«ЭнергосбыТ Плюс» скорректирует начисления платежей в беззаявительном порядке
Во владимирском объединение профсоюзов сменился руководитель
В Юрьев-Польском районе из-за окурка загорелся дом: погиб мужчина
Чаще всего во Владимире подделывают пятитысячные купюры
Этой весной во Владимирской области никого не затопит
На Нижней Дуброве откроется поликлиника без врачей
В Камешковском районе нетрезвый водитель ударил полицейского по голове
Гусевские поставщики отправили в торговые сети Центральной России 3 тонны просроченной краковской колбасы
Рисунок жительницы Владимирской области может стать символом переписи
Получившего пожизненный срок арестанта Владимирского СИЗО освободили от наказания за убийство сокамерника