Кто во Владимирской области больше всех зарабатывает

Владимирстат подсчитал, кто и где в регионе получает больше всех. Женщины оказались ущемленными: в среднем они получают в 1,3 раза меньше мужчин. Самый большой разрыв — в организациях по добыче полезных ископаемых, в гостиничном бизнесе и предприятиях общепита (в 1,6 раза), а также в строительстве (в 1,5 раза).

Больше зарабатывают те, кто имеет высшее профессиональное образование - у закончивших вуз женщин доходы увеличиваются в полтора раза по сравнению с теми, у кого среднее образование, и в 1,3 раза по сравнению с тем, кто имеет среднее профессиональное. И, конечно же, руководитель получает в 1,7 раза больше специалистов и в 2 раза больше рабочих.

Кроме того, значение имеет и выбранная профессия. В полтора раза превышает среднеобластной уровень зарплата финансистов и страховщиков, в 1,3 раза — зарплата юристов, адвокатов, инженеров, исследователей и работников научной отрасли. Больше всего не повезло сотрудникам гостиниц и предприятий общепита. Они получают зарплату ниже среднеобластного уровня в 1,9 раза. Еще меньше (в полтора раза) зарабатывают в организациях по административной деятельности (аренда, услуги по обслуживанию зданий и территорий, услуги трудоустройства).

- В обрабатывающих производствах заработная плата составляет около 35,6 тысячи рублей. В лидирующих видах деятельности — организации, которые занимаются производством лекарственных средств и материалов, применяющихся в медицине — более 51 тысячи рублей. Самая низкая зарплата в организациях по производству одежды — 15,5 тысячи рублей, - рассказала Ирина Лючина, начальник отдела статистики труда, населения и науки Владимирстата.

Самая высокая зарплата в регионе — в Петушинском районе и Коврове. Именно там сосредоточены крупные промышленные предприятия с достаточно высоким уровнем заработной платы. Следующие в рейтинге — Киржачский район и город Владимир. Самая низкая зарплата — в организациях Муромского, Вязниковского, Селивановского и Меленковского районов. Здесь жители работают в основном в организациях социальной сферы и сферы обслуживания.

Ну и, наконец, положение по стране. Владимирская область расположилась на 11-ой строчке рейтинга зарплат. Ниже нас Ивановская, Костромская, и Тамбовская области.

ИНФОГРАФИКА

Средняя зарплата по областям ЦФО

Московская область — 54003,1

Калужская область — 41195,3

Тульская область — 37526,3

Ярославская область — 35571,3

Владимирская область — 32590,4

Костромская область - 30962

Тамбовская область — 28621,4

Ивановская область — 27283,6

Средняя зарплата по районам

Петушинский район — 42401,4

Ковров — 41439,2

Киржачский район — 40350,7

Владимир — 39465,5

Меленковский район — 26257,5

Селивановский район — 26149,1

Вязниковский район — 25942,6

Муромский район — 25156,1

Всего по области — 36289,6

Средняя зарплата по видам экономической деятельности

Финансовая и страховая деятельность — 49368,7

Профессиональная и научная деятельность — 42075,6

Государственное управление — 39860,3

Обеспечение электричеством, газом и паром — 38187,7

Обрабатывающие производства — 35653

Транспортировка и хранение — 34029,4

Информация и связь — 33933

Здравоохранение — 31186,4

Культура и спорт — 29373,2

Сельское и лесное хозяйство — 28995,9

Добыча полезных ископаемых — 28822,3

Образование — 28080

Предоставление прочих услуг — 27660,2

Операции с недвижимым имуществом — 27576,8

Водоснабжение, водоотведение — 26274,7

Строительство — 26299,1

Оптовая и розничная торговля — 25180,1

Административная деятельность — 21933,7

Гостиницы и предприятия питания — 17574,2

Средняя зарплата среди мужчин и женщин

Мужчины — 39249

Женщины - 30105

Средняя зарплата по уровню образования

Высшее профессиональное — 41924

Среднее профессиональное — 31433

Основное общее — 28574

Среднее (полное) общее - 27603