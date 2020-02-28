Власти Владимира рассказали, как будут делать город красивее

О том, что ждет областной центр, рассказал глава городской администрации Андрей Шохин.

Владимир превращается в город высоток. Если в прошлом году ввели 187 тысяч квадратных метров жилья, то в этом году планируется построить 200 тысяч. В них в ближайшие два года расселят в том числе 297 жителей из тринадцати аварийных домов. Всего в переселении нуждаются 982 жителя из 51 дома. Когда и что им светит - неизвестно.

- Проблема в низкой утвержденной стоимости квадратного метра жилья. Она равна 36928 рублей при средней рыночной по Владимиру более 50 тысяч рублей, это не позволяет обеспечить расселение граждан из аварийных домов, - отметил Андрей Шохин.

На благоустройство дворов направят 37 миллионов рублей, а 74 миллиона пойдут на реконструкцию парка «Добросельский». В мэрии хотели поделить расходы на его восстановление с областной администрацией, но договориться не удалось. Также в этом году планируют реконструировать стадион «Юность».

В этом году планируют отремонтировать 12 километров дорог, на это потратят более 300 миллионов. Кстати, власти города обещают, что теперь асфальт будут держаться дольше: за счет современных материалов гарантия увеличилась с трех до шести лет. В этом году готовят проект автодороги «Рпенский проезд», растянувшейся на 2,2 километра, на это из областного бюджета уже направили около пятнадцати миллионов. До конца года подготовят документацию и по перемычке, соединяющей улицу Диктора Левитана и микрорайона 8-ЮЗ, но строить ее начнут, видимо, только через год. Зато в этом сезоне начнут и ремонт дороги на улице Чапаева – на это выделено более 107 миллионов рублей, правда, закончить ее обещают только в следующем.

Еще одна приятная новость: в этом году станет светлее, 4800 дорожных светильников заменят на энергосберегающие светодиодные. Это сэкономит бюджету 30 миллионов рублей. На остановки добавят еще 75 электронных табло к 25 уже установленным, на которых в режиме онлайн можно будет отслеживать приближение автобусов и троллейбусов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В городе появится новый центр обработки данных, в строительство которого крупная компания Wilberries, занимающаяся интернет-торговлей, планирует вложить четыре миллиарда рублей. Он вырастет в микрорайоне Энергетик по соседству с дата-центром «Яндекс». Договор аренды уже заключен, и строительство стартует уже в этом году. Рабочих мест в новом центре будет немного – около ста. Но в городской администрации надеются, что Wilberries перенесет во Владимир и свою транспортную инфраструктуру, которая принесет в бюджет новые налоги и даст рабочие места. Для этого в Энергетике город готов предоставить компании еще один участок.