2020-02-26T17:37:31+03:00
Общество

Владимирским младшеклассникам вернут бесплатные завтраки

Сделают это не раньше 1 сентября
Ирина Мальцева
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бесплатные завтраки для учеников начальных классов год назад лет назад. Как объясняли в мэрии, кормить детей горячей бесплатной едой помогали дотации из областного бюджета. А когда финансирование перекрыли, лишних денег на завтраки детям в городской казне тоже не нашлось. Кормить бесплатно стали только адресно – ребятишек из малообеспеченных, многодетных семей, детей родителей-инвалидов и семей в трудной жизненной ситуации, которые собрали полный пакет документов. Тогда большинство депутатов поддержали идею платных завтраков для учеников началки. Позднее депутаты возвращались к этому вопросу, и в январе на заседании горсовета депутат Дмитрий Хлащев заявил, что отмена бесплатных завтраков подчеркивает социальное неравенство и провоцирует агрессию среди школьников. Но со следующего учебного года бесплатные завтраки вновь вернут для младших учеников.

- Сейчас в начальных классах во Владимире обучается 16700 детей, каждый четвертый ест в школе бесплатно, остальные платят по 40 рублей. Но в скором времени бесплатным питанием будут обеспечены все ученики начальных классов. Оплачивать их будут сразу из трех бюджетов: федерального, областного и городского. На обеспечение бесплатных завтраков в регионе из областного бюджета выделено 306 миллионов рублей. Сейчас мы ждем нормативную документацию, чтобы понять, в каком именно объеме будет оплачивать завтраки городской бюджет, - рассказал глава администрации города Владимира Андрей Шохин.

Кормить учеников бесплатно начнут с 1 сентября. Как говорят в мэрии, во Владимире проблем с горячей едой для школьников не возникнет: во всех школах есть необходимое кухонное оборудование, правда, кое-где оно устарело и придется обновить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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