2020-02-26T17:35:35+03:00
Общество

Кинотеатр «Художественный» превратится в молодежный центр

Мэрия уверена, что в городе не хватает мест для отдыха подростков
Ирина Мальцева
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..Фото: Ольга МАКАРОВА
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Владимир в ближайшие годы обещает прирасти новыми детскими садами, школами и спортивно-развлекательными комплексами.

Малышей – в ясли, школьников - в первую смену

Четыре новых корпуса яслей на 50 мест каждый построили в прошлом году, в ближайшие два года добавится еще пять детских садов на 431 ребенка. Детский садик в Юрьевце, который так ждали родители и за который мэрии пришлось судиться с застройщиком, тоже скоро распахнет двери. До 1 марта строители должны устранить все недоделки, после этого сад перейдет в муниципальную собственность и начнет принимать детей.

В перспективе в городе появятся и новые школы. В следующем году откроется школа в микрорайоне Коммунар на 1100 мест, а в ближайшие годы должна появиться такая же в микрорайоне Сновицы-Веризино. Правда, прежде чем ее начнут строить, город должен получить подтверждение о софинансировании из области. Обещают, что к 2025 году все владимирские ребята смогут учиться только в первую смену. Оборудовали во всех школах и медицинские кабинеты, закупили технику и получили лицензии: теперь учебные заведения смогут оказывать медуслуги ученикам. Но проблема осталась: по-прежнему не хватает врачей и медсестер. Андрей Шохин предложил создать рабочую группу, на которой обсудят вопрос о получении субсидии из областного бюджета. Эти деньги город мог бы потратить на зарплаты школьным медикам.

ТЮЗ вместо кинотеатра

В городе не хватает мест для культурного отдыха и общения молодежи, что знает каждый, кто бывает в торговых центрах - подростки давно используют их для встреч и променада. Альтернативой должен стать кинотеатр «Художественный», который закрыли в 2010 году. Памятник культуры регионального значения, построенный в 1913 году и носивший изначально название «Ампир», дважды выставляли на торги и отдавали в концессию. Временные хозяева должны были полностью отреставрировать здание, но оба раза фактически ничего из работ не было выполнено. Теперь восстанавливать здание будут за счет городского бюджета.

- Больше торгов не будет, сами будем заниматься, - заявил Андрей Шохин. – В городе сейчас главная проблема – куда пойти молодежи, поэтому будем разрабатывать концепцию в этом ключ. Подготовим документацию, сделаем проект восстановления этого здания и определим его функционал. Надеемся успеть до конца года. На следующий год будем закладывать финансирование на внутренний ремонт здания.

Бывший кинотеатр превратится в молодежный центр, где будут проходить мероприятия, интересные подросткам и студентам, начнут работать творческие молодые коллективы. Не исключено, что в отреставрированном здании откроется Театр юного зрителя, которого, по мнению некоторых депутатов, очень не хватает городу. А кинотеатр если и будет, то небольшой. Но когда откроется обновленный «Художественный» - вопрос открытый. Кстати, в ближайшие годы в городе появится и еще один объект, интересный молодежи – Дворец спорта. Построить его обещают областные власти на территории университета, но вопрос по срокам тоже пока открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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