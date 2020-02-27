В Селивановском районе телка заболела бешенством

На одной из ферм Селивановского района 9-месячная телка в начале февраля заразилась бешенством. Бедняжка перестала есть, вела себя агрессивно, а через пару дней повалилась на бок и умерла. Сотрудники фермы осмотрели животное, взяли материал на исследование, чтобы узнать, больна ли была корова, провели дезинфекцию цеха, а после сожгли труп животного. 13 февраля пришли результаты анализов, которые подтвердили бешенство.

Всех коров — 240 голов, находящихся в одном цеху, сразу же привили от бешенства. 28 февраля животным сделают вторую прививку. На данный момент коров обследуют три раза в день, при необходимости измеряют температуру. Обслуживающему персоналу, который контактировал с больной телкой, оказана медицинская помощь.

- Четыре года в нашем районе не было этого заболевания. На качество молока случай бешенства не повлиял, так как заболевшая корова не относилась к дойному стаду. Надо сказать, что ферма, где умерла телочка, достойная: у них есть двойной забор, корма находятся на площадке, ограничен въезд посторонним лицам. Вроде бы все предусмотрено! Но дикие животные могут и подкопать. Предположительно именно таким образом больная лиса попала на ферму. Точно утверждать не можем, потому что не было явного контакта, как, например, в прошлом случае четырехлетней давности: тогда на границе с Ковровским районом лиса пришла на ферму, ее все видели, потом оглушили и отвезли в лабораторию, - рассказал начальник Селивановской районной станции по борьбе с болезнями животных Камалутдин Аликебедов. - Ферма, где сейчас выявили болезнь, находится рядом с деревней — бешенство у кошек и собак там было зафиксировано 6 лет назад. Вокруг поля, леса поблизости нет, поэтому непонятно, откуда могло прибежать дикое животное.

Вообще, бешенство у коров — нередкое явление. Если контакт с больным животным был, то заболеет и кошка, и ежик. Как сообщили в Россельхознадзоре по Владимирской области, на ферму в Селивановский район приедут с внеплановой проверкой их специалисты.

- Администрации муниципальных образований нечасто отлавливают и вакцинируют бездомных животных, которые переносят бешенство. Не все руководители сельхозпредприятий соблюдают правила содержания, которые исключили бы проникновение диких и бездомных животных на территорию хозяйств, - рассказали в ведомстве.

КОНКРЕТНО

С начала 2020 года во Владимирской области зафиксировано шесть случаев заболевания бешенством. Неблагополучные территории — Ковровский, Меленковский, Камешковский, Вязниковский, Селивановский районы.