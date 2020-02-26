В Александровском районе накрыли нарколабораторию: изъята тонна "синтетики"

Дилеров, которые создали нарколабораторию в Александровском районе, задержали после спецоперации, длившейся пять месяцев. Оперативники вышли на след организаторов после задержания их сообщников — те развозили наркотики почти по всей России, включая Сибирь и Урал. От задержанных получили информацию, что основные дилеры передвигаются на машине, похожее авто остановили на Горьковском шоссе в Москве. В салоне сидели двое жителей Украины.

197 канистр с наркосодержащей жидкостью. Фото УМВД России.Фото: Из материалов пресс-службы

Распутывая криминальную схему, полицейские обнаружили крупнейшую нарколабораторию в цокольном этаже дома в Александровском районе. Там нашли 368 килограммов наркотиков, свыше 1,8 тонны прекурсоров, а также... еще двоих украинцев! Но это еще не все: в лесу был тайник, в котором наркодилеры спрятали еще 30 килограммов синтетики. Лаборатория, лес, где еще могут храниться наркотики? В гараже! Это третья точка, где спрятали 197 канистр с наркосодержащей жидкостью. Как показала экспертиза, в канистрах была масса в растворенном виде, после высушивания масса сухого остатка составила 578 килограммов.

- В результате проведенных во Владимирской области оперативных мероприятий пресечена деятельность нарколаборатории, изъята почти тонна наркотиков. Задержаны четыре гражданина Украины, занимавшихся их изготовлением, и шесть межрегиональных курьеров, – сказал на расширенном заседании коллегии МВД России Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев.

По данным УМВД России, соучастники с начала 2018 года по сентябрь 2019-го синтезировали наркотики и в Московской области, в арендованном доме Внуковского сельского поселения. На территории одного из участков сотрудники полиции нашли тайник с наркотиками массой 7,6 килограмма. Если подсчитать найденное, то из незаконного оборота изъято около тонны наркотических средств, более 1800 килограммов прекурсоров, 80 единиц лабораторного оборудования, в том числе два химических реактора объемом по 100 литров каждый, а также банковские карты, ноутбуки и смартфоны с доказательствами. Возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ - "Незаконные приобретение, изготовление, хранение наркотических средств". Наркодилеры находятся под стражей.