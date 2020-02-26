Гусевчане спасли кота, на три дня застрявшего на дереве

Дворовый кот просидел на дереве без еды и воды трое суток в Теплицком проезде в Гусь-Хрустальном. Жители соседних домов сначала не замечали сидящего в ветвях на высоте пятого этажа кота, потом верили, что он слезет сам, а потом забили тревогу. Снять его сами сердобольные гусевчане не смогли: ветки слишком тонкие, попытки сманить засевшую на высоте киску рыбой и кормом тоже не удались, а местные спасатели, к которым обратились горожане, помочь отказались. И 21 февраля живущая по соседству женщина, сама кошатница, разместила пост с призывом о помощи в соцсетях. Как предполагают сами жители, на тополь хвостатую зверюшку, скорее всего, загнали собаки, а взлетев на высоту без проблем, спуститься она не сумела. Такие прецеденты в городе, где многие жители жалуются на обилие бездомных собак, уже были.

- Мой кот двое суток на дереве прожил, собака загнала. Сам спрыгнуть не мог, так как хвост был перекусан, руль так сказать не работал. Лестницу раздвижную с работы пришлось брать, чтоб спасти, - поделился своей историей Андрей Полицын, предлагавший помощь животному.

В итоге найти помощь удалось зооволонтеру Надежде Вяловой. Девушка потратила вечер, обзванивая владельцев автовышки по объявлениям, но многие отказывались: кто-то уже поставил машину на стоянку, кто-то готов был приехать, но сам лезть за кошкой не собирался. Спуститься засевшему на дереву коту 22 февраля помог местный житель Сергей, снявший его с помощью автовышки, хотя напуганное животное вырывалось из рук, а попав на землю, даже не стало есть принесенный спасателями корм, а поспешило спрятаться.

- Кот не был ранен, он был в порядке, просто сильно напуган. Даже кушать не стал, - поделилась Надежда Вялова.

Местные жители говорят, что сейчас спасенный кошак благополучно гуляет между соседними дворами. Хозяев у него, судя по всему, нет, и пушистый кот продолжает гулять сам по себе.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Кошки легко забираются на высоту, но серповидные когти не позволяют им спуститься по вертикальному стволу вниз. Спускаться задом животные тоже не рискуют, а прыгать – слишком высоко. В обычной жизни кошка забирается только на высоту, с которой может спрыгнуть, но в состоянии шока, например, если ее сильно испугать, может забраться слишком высоко. Обессилев от обезвоживания, коты могут просто упасть, - объясняет ветеринар Ольга Котова. – В принципе, спуститься само животное может по пологому пути, поэтому попробуйте положить под наклоном лестницу или длинную доску, а внизу положить лакомство.

Кстати, в обязанности сотрудников МЧС действительно не входит спасение животных. Но если снять кота по другому не получается, позвонить им все же стоит: как правило если есть возможность и нет срочных вызовов, они не отказывают. Например, для сотрудников поисково-спасательного отряда города Коврова спасение животных – неотъемлемая часть их работы. Им доводилось вытаскивать и застрявшую в трубах собаку, и снимать запутавшихся в ветках котов. Но чаще любителям питомцев приходится обращаться за помощью к владельцам автовышек и оплачивать их услуги.