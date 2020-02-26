2020-02-25T17:42:20+03:00
Общество

"Хрущевки" и "брежневки" стали заделывать в металлические цветные панели

Это делается для утепления, красота никого не волнует
Сергей МОРКОВКИН
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Безыменского, 7. Фото ООО "МУПЖРЭП"Безыменского, 7. Фото ООО "МУПЖРЭП"
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Во Владимире — новая мода. Вслед за общественными зданиями, магазинами и торговыми мегамоллами в вентилируемые фасады стали одеваться простые городские панельки.

В металлические разноцветные панели упаковывают типовые дома 1970-80-ых годов постройки. Денег на такую роскошь у жителей таких домов нет, так что работы делаются по программе капитального ремонта. Расчет прост: в хрущевках и брежневках 40-50-летней давности, особенно если речь идет об угловых квартирах, зимой достаточно прохладно. Поэтому вентфасады призваны в первую очередь утеплить дома. Эстетическая сторона вопроса жильцов обычно волнует в последнюю очередь. Могло быть и хуже, если бы для утепления домов до сих пор использовали бы строительную пену, которая потом «ржавеет» в превращает и без того не самый симпатичный дом в жуткую облезлую крепость.

Раньше делали так. Улица Юбилейная. Фото: Сергей МОРКОВКИН

Раньше делали так. Улица Юбилейная.Фото: Сергей МОРКОВКИН

Сейчас по программе капремонта вентилируемый фасад делают для небольшой шестиэтажки на улице Комиссарова (дом 35А), закованной между двумя классическими панельками-чешками. Торги выиграла фирма из Кирова, она же подготовила архитектурный проект. И все бы ничего, но панели будут розового цвета. Дом вообще-то и был розовым, жители дома не захотели менять аутентичный цвет, а то, что панель совсем не равна краске, авторов проекта мало волновало.

Вообще, обычно яркие кричащие цвета в гражданской архитектуре не используются, предпочтения отдаются мягким нейтральным. Например, морковному, терракотовому, бежевому, но никак не розовому. Кроме того, на улице Комиссарова вдоль парка все осталось ровно таким, каким было 30 лет назад, так что розовая башенка между коричневыми панельками будет смотреться как чужеродная вставка.

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Появится вентилируемый фасад и на классической панельке 1980-ых годов постройки на улице Безыменского, дом 7. Тут еще интереснее. Изначально у дома уже был сделан декоративный фасад из маленьких керамических плиток. В начале 1980-х такие украшательства были последним писком архитектурной моды, из плиточек выкладывали узоры перед тем, как залить панель на домостроительном комбинате. Панели вентфасада устанавливают прямо на эти узоры. Впрочем, мало кто в трезвом уме считал эти бело-зеленые геометрические рисунки привлекательными, так что наверняка никто жалеть о них не будет.

В 2020 году вентилируемые фасады могут появиться также на доме № 21 по улице Комиссарова (панелька 1975 года постройки) и № 3 по улице Растопчина (восьмиподъездная панелька 1971 года постройки). Оба этих дома имеют привычный «коричневый с камушками» вид. Такая облицовка панели тоже декоративная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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