В Муроме 23 февраля из травмата подстрелили кошку

Когда владимирцы «гуляют», животные умирают, или становятся калеками. Непонятно зачем и ради чего, но владимирцы в праздничные дни либо стреляют в четвероногих, либо режут. В новогодние каникулы произошло сразу три вопиющих случая издевательства над животными: два во Владимире и один в Суздале. Во Владимире на Верхней Дуброве жители нашли пакет с отрубленными кошачьими лапами, а на Элеваторной, рядом с мебельным производством из охотничьего ружья расстреляли собаку Альму, которая несколько лет жила по-соседству в жилом доме и водила дружбу с местными детьми. В Суздале на глазах у туристов усыпили и утащили в неизвестном направлении пса Малька. Собака - визитная карточка города. Малек ходил на все местные экскурсии вместе с гидами и приезжими гостями.

Кошка Мила чудом выжила, но пулю извлечь не удалось

И вот наступило 23 февраля - и вновь покалеченное животное. Только теперь в Муроме. Домашнюю кошку Милу подстрелили из травмата. Хозяева - в шоке.

- Мы в частном доме живем на улице Гастелло. Наша кошка Мила выходит раз два в день на прогулку. Она далеко от участка не уходит и больше двух часов на улице не гуляет. И вот 23 февраля она вернулась больная, с какой-то ранкой в боку. Мы сначала подумали, что она где-нибудь случайно напоролась на гвоздь. Мама сделала ей обезболивающий укол, - рассказала хозяйка кошки Мария Кормашова. - Миле вроде получше стало. Она даже покушала. А потом легла и лежит, не встает. Родители решили осмотреть ее получше. Мама выстригла шерсть вокруг ранки, а там ровная дырочка. И мы повезли ее в ветклинику.

Рентген показал, что в животе у кошки пуля, которая чудом не задела легкое. Ветеринары два часа пытались ее извлечь, но не смогли. Тем не менее, шансы выжить у Милы есть, сказали в ветклинике хозяевам.

- Они сказали, что стреляли скорее всего из травматического оружия. Рану прочистили. И теперь нужно ждать. Якобы пуля должна обрасти тканями и все будет в порядке. Мы очень надеемся. Но я и родители мои в шоке. Столько лет живем и ни разу у нас таких случаев не было. А тут такая беда нас коснулась, - заявила Мария Кормашова.

Хозяева 2-летней Милы намерены написать заявление в полицию. Правда, поможет ли? Волонтеры, которые взяли под свою опеку Альму, расстрелянную во Владимире на Элеваторной, тоже писали. Но правоохранители стрелка не нашли и поэтому в возбуждении уголовного дела отказали. Меж тем, волонтеры сдаваться не собираются

Собака Альма, расстрелянная из охотничьего ружья во Владимире, идет на поправкуФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

- Мы будем обжаловать это постановление в прокуратуре. И если надо, в суд пойдем. Такие преступления не должны оставаться безнаказанными, - заявила волонтер Марина Собянина.

Суздальчане в полицию и не обращались. Малька они сами нашли в соседней Ярославской области и вернули домой. В общем, людям приходится рассчитывать только на себя. Благо, что все покалеченные звери живы. На лечение Альмы горожане собрали 50 тысяч рублей. Сейчас собака на передержке. Потихоньку восстанавливается, но чужих к себе не подпускает. Малек из Суздаля тоже в порядке. Пес неделю из дома не выходил, а сейчас ничего, снова на экскурсиях появляется. Остается надеяться, что кошка Мила из Мурома тоже поправится. Только вот вряд ли эти зверства закончатся. Владельцы домашних животных с опаской ждем 8 Марта.