Мужики что хотят, то и творят!

Как говорится, «вяжут не только бабушки». Мужчины тоже творят и вытворяют. Конечно, обычно они не считают петли на спицах или столбики на крючке, не вышивают гладью или крестиком (хотя и это бывает). Роботы, кожаные аксессуары, гончарные изделия, кованные цветы – вот плоды мужского рукоделия. Гостей фестиваля в бывшем Доме офицеров встречают железная кошка, стальной ворон, рыба и женская голова из металла с пружинками вместо волос - единственные экспонаты, которые нельзя трогать. Это работы скульптора Михаила Блинова. К сожалению, сам «бог металла» на фестивале не присутствовал.

«Мои работы мироточат»

А вот Андрей Верховцев предпочитает работать с деревом. Его дед был столяр-краснодеревщик. Вернувшись из армии, Андрей стал вырезать фигурки людей. Вскоре его работами заинтересовались не только в России, но и за рубежом. На фестиваль мастер принес святых – в ряд выстроились Серафим Саровский, Илья Муромец в схиме, летописец Нестор.

Святые Андрея ВерховцеваФото: Екатерина Дронова

- Однажды в Боголюбово, где продавались мои работы, приехал житель Украины и купил фигурку летописца Нестора, - рассказывает Андрей. - Это был 2014-й год, время ужасных событий на Украине. Позже мы узнали, что фигурка у нового хозяина начала кровоточить. Капли крови выступили на руках святого. Об этом даже в интернете писали. Многие обвиняли нашего покупателя во лжи. Но я ему верю. Однажды замироточил святой, которого я делал в подарок настоятелю. Положил фигурку в чемодан и вскоре оттуда пошел запах миро. Это подтвердили все, кто был рядом.

Андрей мастерит не только святых. В его коллекции – монархи, татаро-монгольские ханы и другие известные деятели. Цена таких сувениров – от трех тысяч и выше. Фигурки, представленные на фестивале, Андрей называет «простыми», за день он может вырезать две такие. Потом предстоит тонировка и мелкая роспись. Самой сложной работой, по словам мастера, был заказ к юбилею работника парка в Германии – заядлого столяра. Андрей вырезал не только фигуру юбиляра, но и верстак, столярные инструменты. Рукодельничает и супруга Андрея. Ольга Верховцева валяет из шерсти декоративные игрушки на проволочном каркасе.

«Мне нравится бить людей»

Не обошлось на фестивале без стрельбы. Гости палят из лука и арбалета, меряют шлемы, сражаются на «мягких» мечах. Такие экстремальные мастер-классы устроили ребята из клуба «Стрела и болт». Его открыл главный лучник области Олег Тютин. Еще подростком он пришел в клуб военно-исторической реконструкции. И понеслось.

- Лук существует с доисторических времен, он появился вслед за копьем, - рассказывает Олег Тютин, президент федерации стрельбы из лука Владимирской области. - Сейчас это чисто спортивный инвентарь. Охотиться с луком или арбалетом в России запрещено. А вот на Западе их до сих пор широко применяют при охоте.

Рядом два шлема – европейский и славянская «сова». Оба сделаны по историческим аналогам 13-го века. На шлемах отметины от ударов мечом: в них участники клуба сражаются на турнирах, где в точности повторяют историческую битву, а значит, бьют в полную силу. Каждая зарубка на шлеме – пропущенный удар в голову.

- В плане защиты европейский шлем лучше, - говорит Олег. - В русском шлеме нам даже пришлось делать скрытую защиту, которой нет в исторических аналогах. Шлем воинов Руси защищал только голову. Лицо, шею и затылок прикрывала лишь бармица – кольчужная сетка. В таком шлеме можно запросто получить ранение даже во время реконструкции битвы. Впрочем, наши турниры не опаснее любых спортивных соревнований. Хотя иногда меня спрашивают: «Зачем?» Наверное, мне просто нравится законно бить людей…

"Покупаю Барби, отрываю им ноги..."

Мужское творчество оказалось не таким уж и мужским. Женщинам-рукодельницам даже выделили отдельный зал. Наталья Харитонова вяжет и шьет с детства. Со временем увлеклась текстильными куклами. Говорит, простейшая игрушка из капрона – кукла Попик. Ее делают на удачу, чтобы та повернулась к хозяевам лицом, а не пятой точкой. А обычных кукол Наталья превращает… в шкатулки.

- Покупаю дешевых китайских Барби, отрываю им ноги, - говорит Наталья. - Шью им длинные платья, под подолом приделываю донышко. У меня они простенькие и стоят около 700 рублей. В планах – научиться делать «кофейные» игрушки, когда текстильных кукол тонируют в кофе. Заваривают и окунают.

Наталья ХаритоноваФото: Екатерина Дронова

Самый необычный стенд – у организатора фестиваля Евгении Гуриной. Она - «мама» Странников. Так она называет своих диковинных кукол - эдаких тряпичных эмоциональных чудиков. Одни имена чего стоят – Странносвин, Мух, Владика. Несколько лет назад Евгения переехала во Владимир из Питера, где работала дизайнером интерьеров. «Куклы из реальности и снов, странности для души и интерьерные безумства» - так Евгения говорит о своем деле. Понять и принять такое творчество дано не всем. Дети задерживаются возле ее стенда, а вот взрослые зачастую побаиваются подойти ближе. Жутковатый вид куклам придают лица младенцев.

- Как такие идеи приходят мне в голову? Они оттуда выходят! - смеется Евгения. - Я никогда не делаю эскиз. Могу взять традиционную выкройку тильды и сделать из нее что-то совершенно невообразимое. Могу раскроить слоника - с хоботом на затылке. Это внезапно, поток сознания. Да, куклы специфичные, но специально я их не придумываю, мне просто надо их «выпустить» из себя. Это мои «родные тараканы».

Еще одно увлечение Гуриной – фрактальная графика. Математические формулы, которые компьютер превращает в картины. Оказывается, визуально математика - сплошные узоры.

Организаторы обещают - фестиваль мужского творчества во Владимире будет ежегодным.