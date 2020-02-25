Кинорежиссер Юрий Быков: «Ни одна моя картина не собрала ничего»

- «Сторож» - неплохой фильм, но мало кто это понимает, - признался один из самых популярных российских режиссеров Юрий Быков на творческой встрече во Владимире. В концертном зале «Maxtone Concert Hall» собрались 250 человек, после просмотра фильма каждый мог пообщаться с режиссером, автором знаменитого «Дурака». Судя во вопросам: «А как вы абстрагируетесь в жизни после таких серьезных фильмов?» и «Насколько сложно было самому играть главную роль сторожа?» - картина все-таки была понята.

- Все герои картины — вруны, поэтому все так и вышло. Погружение в роль не было сложным: я и сам врун, поэтому знаю, о чем рассказываю. Мой фильм «Дурак» любят за памфлет, «Майор» - за жанровые основы...а «Сторож» — фильм о том, как человек завяз, усилием пытается выбраться. Я тоже пытаюсь, но это действительно сложно, - рассказал Юрий Быков.

На встрече собрались 250 поклонников творчества режиссераФото: Валерия ПРОНИНА

Чтобы сказать важное, деньги не нужны

Действие фильма, который вышел в прокат в октябре 2019 года, разворачивается в закрытом на зиму санатории, где кроме сторожа никого нет. Эта работа нужна ему для того, чтобы жить затворником. Однажды замок в санаторий разбивает супружеская пара. Веру и Стаса преследуют бывшие партнеры, поэтому они просят приют у сторожа. Он решает помочь им, потому что сам скрывается от прошлого. Юрий Быков говорит, что картина, слоган которой «Ложь — это смерть. Любовь — это жизнь», строится на реальных проблемах людей.

- Бить надо в лоб. И не бояться. Не искать сложных решений, чтобы выглядеть интеллектуально и возвышенно. Любое большое искусство — оно про очень простые и внятные вещи, - считает Быков.

Но такая позиция невыгодна коммерчески, и режиссер это признает, говоря о том, что снимает авторское кино не ради денег.

Мне не нужны деньги, чтобы сказать, что я хочу, - подчеркнул режиссерФото: Валерия ПРОНИНА

- Ни одна моя картина не собрала ничего. Все мои картины провалились в пропасть. Но мне не нужны деньги, чтобы сказать, что я хочу. Вообще, чтобы сказать что-то важное деньги не нужны, нужна смелость. А вот ее часто не хватает. Вот, скажите, почему сериалы так долго длятся? Потому что надо продавать рекламу. Вы будете объясняться в любви девушке в течение двух часов? Я думаю, что достаточно одного взгляда. Просто появилось экономическое явление, которое диктует нам продолжительность потребления. Считаю, что полнометражный формат гораздо честнее сериала.

Снимать честно

По поводу того, что авторское кино сейчас понимают единицы, у Быкова также нашелся ответ:

- Я готов приезжать, встречаться и говорить с каждым человеком, который хочет мне что-то сказать. Пока этот человек есть, значит, кино смотрится.

Быков допускает идею снять фильм об Андрее БоголюбскомФото: Валерия ПРОНИНА

Режиссер «Сторожа» рассказал, что часто приезжает во Владимир, и уже в течение трех лет думает о создании фильма про князя Андрея Боголюбского.

- Можно поехать в Боголюбово и подробно узнать, как он жил и как умер. Андрей Боголюбский — человек, который создал это государство по большому счету. И мало кто понимает, что город Владимир — цитадель всего русского государства, - отметил Быков.

Двухчасовой диалог с поклонниками прервали организаторы — стрелки часов приближались к 22.00. Но владимирцы все же услышали от режиссера главное - уходить из кино Быков не собирается: сейчас для него особенно важно снимать честно.

Режиссер «Сторожа» рассказал, что часто приезжает во ВладимирФото: Валерия ПРОНИНА

КОНКРЕТНО

Юрий Быков выступил режиссером в фильмах «Майор», «Дурак», «Ёлки 1914 (новелла «Медведь»)», «Жить», «Завод», «Сторож», сериалах «Метод», «Спящие», «Инкассаторы». Был режиссером сериала «Станица», но ушел прямо со съемочной площадки, так как не хотел «снимать халтуру».