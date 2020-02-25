Как в Суздале будут отмечать Широкую Масленицу
На Масленицу население маленького Суздаля вырастает раз в десять - за счет туристов и гостей, которые хотят отметить старинный русский праздник в старинном русском городе. В этом году масленичные гуляния будут длиться два дня.
Суббота, 29 февраля
«Фишка» этого дня пройдет в Музее деревянного зодчества. Там зрителей ждут традиционные ежегодные «Гусиные потехи», а попросту – гусиные бои.
Гуляния внутри периметра музея начнутся в 11.00, спустя час на ринге начнутся поединки гусаков, которые будут стремиться завоевать расположении гусыни, стоящей неподалеку и оценивающей бойцовские навыки длинношеих «пацанов». Поединки закончатся около 16.00.
Примерно в 15.25 начнутся бои уже для людей - командные командные поединки подушками. В 16.20 стартует праздничный концерт.
Вход на территорию музея будет стоить 500 рублей. Даже для местных.
С музыкой веселееФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ
В это же время в паре сотен метров от Музея деревянного зодчества, на территории гостиничного комплекса «Пушкарская слобода» тоже будут гулять!
С 10.00 до 20.00 в центральном холле ГК (возле ресепшена) пройдет мастер-класс по изготовлению кукол-масленичек.
С 13.30 по16.30 с амфитеатре начнется народное гулянье « Масленица-Комоедица».
Вход на территорию бесплатный.
На площадках Главного туристического комплекса «Суздаль» также будет гудеть Масленица.
10.00-20.00: праздничные мастер-классы (центральный холл).
10.00-20.00: работает детская комната «Мечтатели» 4+.
11.00: стартует сборная пешая экскурсия «На встречу Весне!» (место сбора – ресепшен).
14.00-16.30: народное гулянье «Боярыня-Масленица» (ярморочная площадка ГТК ).
.Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ
Воскресенье, 1 марта, «Прощеное воскресенье».
А вот тут будет «рулить» центр города, Торговая площадь и прилегающие территории. Все начнется в 11.30, а уж далее – калейдоскоп интересностей и вкусностей, апофеозом которого (после 14.00) станет сожжение чучела зимы!
Будет много уличных точек «питания блинами», да и прочими гастрономическими изысками. Отважные смогут и на масленичные столб влезть. Степенный люд сможет покататься на телегах, в которые впряжены скакуны разных пород и мастей - для саней в этом году снега нет.
ИСТОЧНИК KP.RU