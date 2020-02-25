Как в Суздале будут отмечать Широкую Масленицу

На Масленицу население маленького Суздаля вырастает раз в десять - за счет туристов и гостей, которые хотят отметить старинный русский праздник в старинном русском городе. В этом году масленичные гуляния будут длиться два дня.

Суббота, 29 февраля

«Фишка» этого дня пройдет в Музее деревянного зодчества. Там зрителей ждут традиционные ежегодные «Гусиные потехи», а попросту – гусиные бои.

Гуляния внутри периметра музея начнутся в 11.00, спустя час на ринге начнутся поединки гусаков, которые будут стремиться завоевать расположении гусыни, стоящей неподалеку и оценивающей бойцовские навыки длинношеих «пацанов». Поединки закончатся около 16.00.

Примерно в 15.25 начнутся бои уже для людей - командные командные поединки подушками. В 16.20 стартует праздничный концерт.

Вход на территорию музея будет стоить 500 рублей. Даже для местных.

С музыкой веселееФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

В это же время в паре сотен метров от Музея деревянного зодчества, на территории гостиничного комплекса «Пушкарская слобода» тоже будут гулять!

С 10.00 до 20.00 в центральном холле ГК (возле ресепшена) пройдет мастер-класс по изготовлению кукол-масленичек.

С 13.30 по16.30 с амфитеатре начнется народное гулянье « Масленица-Комоедица».

Вход на территорию бесплатный.

На площадках Главного туристического комплекса «Суздаль» также будет гудеть Масленица.

10.00-20.00: праздничные мастер-классы (центральный холл).

10.00-20.00: работает детская комната «Мечтатели» 4+.

11.00: стартует сборная пешая экскурсия «На встречу Весне!» (место сбора – ресепшен).

14.00-16.30: народное гулянье «Боярыня-Масленица» (ярморочная площадка ГТК ).

Воскресенье, 1 марта, «Прощеное воскресенье».

А вот тут будет «рулить» центр города, Торговая площадь и прилегающие территории. Все начнется в 11.30, а уж далее – калейдоскоп интересностей и вкусностей, апофеозом которого (после 14.00) станет сожжение чучела зимы!

Будет много уличных точек «питания блинами», да и прочими гастрономическими изысками. Отважные смогут и на масленичные столб влезть. Степенный люд сможет покататься на телегах, в которые впряжены скакуны разных пород и мастей - для саней в этом году снега нет.