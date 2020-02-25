В Киржаче трое школьников спасли 8-летнего мальчика, провалившегося под лед

Трое детей бросились на помощь тонущему второкласснику, который решил проверить лед на прочность и провалился. Шестиклассник Володя Аплекаев, второклассница Таня Аплекаева и семиклассник Данила Герасимов, рискуя своей жизнью, предотвратили трагедию.

17 января 2020 года Володя, Таня и их 8-летний товарищ гуляли у городского пляжа в Киржаче. Младший мальчик захотел проверить лед, выбежал на реку и тут же провалился. Володя и его сестра Таня хоть и испугались, но сразу же бросились на лед спасать друга. Вдвоем они схватили тонущего за руки, и владимир сказал сестре, чтобы бежала за помощью. Сам он продолжил тащить малыша. Тут на крики о помощи прибежал семиклассник из их же школы Данила Герасимов. Вместе с Володей он стал вытаскивать 8-летнего мальчика на берег. И спасли!

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, ребенок серьезно не пострадал, после болезни уже поправился.

Двоим юным спасателям — второкласснице Тане Аплекаевой и семикласснику Даниле Герасимову — 21 февраля 2020 года вручили грамоты «За активную гражданскую позицию, оказанную помощь при спасении погибающих на водах». А шестиклассника Владимира Аплекаева представили к награде за проявленное мужество — в скором времени он получит медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах». Владимир номинирован на участие во всероссийском конкурсе «Дети – герои».

Ребята, вспоминая события того дня, сказали, что только потом поняли, какой они совершили мужественный поступок.