2020-02-23T15:19:50+03:00
Происшествия

В аварии легковушки и микроавтобуса во Владимирской области погиб человек, еще двое пострадали

Водитель легковушки не справился с управлением на скользкой трассе
Артём Черепанов
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Фото с места аварии.Фото с места аварии.Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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23 февраля в 10.40 на 46-ом километре трассы «Владимир-Муром-Арзамас» в Судогодском районе произошла авария с участием легковой машины «Ниссан» и микроавтобуса «Газель» с 12 пассажирами, ехавшего из поселка Красная Горбатка-Владимир. В аварии погибла пассажирка легковушки. Водитель машины и еще один пассажир машины в тяжелом состоянии отправлены в местную больницу. Водителя деблокировали из машины спасатели.

Еще двое человек госпитализированы с тяжелыми травмами По данным УМВД по Владимирской области, авария произошла по вине 52-летнего водителя легковушки. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в ехавший навстречу микроавтобус.

В микроавтобусе кроме водителя ехали 12 пассажиров, 7 из которых – подростки. Восьмерых из них доставили в больницу для осмотра. К 14.00 троим подросткам и одному взрослому пассажиру микроавтобуса была оказана необходимая медицинская помощь, после чего их отпустили домой.

После аварии на дороге образовалась пробка. Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что к 14.00 движение по трассе «Владимир-Муром-Арзамас» восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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