Появятся ли во Владимире бесплатные "субботние" парковки

Заседание комитета Заксобрания состоялось 20 февраля. Острой дискуссия стала, когда депутат Антон Сидорко предложил сделать бесплатными муниципальные парковки не только по воскресеньям, но и по субботам.

Депутат от КПРФ ссылался на опыт 13 субъектов РФ, где подобную практику уже ввели. Среди них Татарстан, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ и другие. Во Владимирской области бесплатными муниципальные парковки делаются лишь по воскресеньям. Как объяснили представители аппарата Законодательного собрания, это сделано для того, чтобы не ущемлять права части населения региона. Ведь у кого-то шестидневная рабочая неделя, у кого-то пятидневная. А некоторые и вовсе работают четыре дня в неделю. В итоге, получается, что общий выходной для всех точно только один — воскресенье.

- Мы изучили данные Росстата, и по ним получается, что 95 процентов россиян работают все-таки пять дней, - парировал Антон Сидорко. - А это значит, что для подавляющего большинства наших граждан суббота — выходной. Не секрет, что этот день — один из самых привлекательных для туризма. И бесплатные парковки по субботам могли бы увеличить туристический поток в регион.

Однако не все согласились с предложениями Антона Сидорко. Так, депутат Павел Шатохин посчитал, что идея сделать субботу бесплатной для парковки принесет больше вреда, нежели пользы. Он возглавляет филиал компании «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях. Компания несколько лет назад взяла в аренду территорию, прилегающую к железнодорожному вокзалу, в том числе облагородила местную парковочную зону. Так что в теме депутат разбирается прекрасно.

- По сути, данный закон касается только именно этой парковки, потому что других муниципальных парковок в регионе сейчас нет, - сказал он. - И данный законопроект скорее уменьшит турпоток в регион, нежели увеличит. Ведь если сделать субботу бесплатной, то люди просто будут оставлять машину в субботу у вокзала, уедут куда-то в другое место, вернутся в воскресенье и заберут машину. По сути, мы будем кормить другие регионы.

Также Павел Шатохин отметил, что в парковку были вложены средства. И окупаемость проекта сейчас рассчитана на семь лет. Если сделать субботу бесплатной, то в будние дни вырастет цена за парковочное место. Вряд ли этому обрадуются те, кто приезжает на вокзал.

- Уже сейчас по воскресеньям на парковке останавливаются таксисты, которые работают нелегально, - сказал он. - А также там ставят машины те, кто живет по соседству. В итоге, для провожающих и встречающих на вокзале не хватает мест.

Кроме того, члены комитета отметили, что сейчас большинство муниципальных парковок в том же Владимире оформили не как парковки, а как что-то другое. Например, как пригаражную территорию на улице Спасской. И в итоге, люди даже в воскресенье не могут бесплатно припарковать там свою машины.

- Может быть, стоит сначала сделать так, чтобы закон работал в нынешнем виде, а потом уже думать о доработке, - заявили члены комитета.