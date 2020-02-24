Во Владимире подешевела еда для вегетарианцев

Инфляция во Владимирской области в 2020 году может оказалась самой низкой за последние 20 лет. По данным Отделения Владимир Банка России, в январе этого года годовая инфляция составила 2,1% - это даже ниже, чем в декабре 2019-го, когда рост цен был равен 2,2%.

Если исключить возможность глобального кризиса, который резко изменит ситуацию в стране, и посмотреть данные Владимирстата, то как раз и получается, что инфляция за 2020 год может оказаться самой низкой в этом веке, начиная с 2001 года. До сих пор самым благополучным был 2017 год, когда годовой рост цен составил 2,3%. Максимальная инфляция была в 2001 году - 20,5%, дальше она плавно снижалась до кризисного 2008 года, когда снова выросла до 14%, потом опять снижение и третий всплеск - в 2014 году, до 13%. А вот теперь мы приближаемся уже к показателям восточной Европы, где 1-2% годовой инфляции норма.

Замедление роста цен в регионе финансисты связывают в первую очередь с расширением предложения товаров (лозунг "Покупай владимирское" постепенно уступает место завозу из других регионов). Во вторую - с укреплением рубля и одновременным падением потребительского спроса.

Рост цен на продовольственные товары во Владимирской области в январе 2020 года составил лишь 0,8%. Сильнее всего подорожали молоко и молочные продукты - это связанно с введением обязательной цифровой маркировки товаров. Затраты производители, естественно, переложили на покупателей. На молочку за последний год цены выросли неравномерно - на молоко только на рубль-полтора за литр, на сметану на 10 рублей за килограмм. А вот сливочное масло подорожало с 520 до 580 рублей за килограмм, твердые сыры - с 480 до 530 рублей за килограмм. Тут причина может быть еще и во введении обязательной маркировки "Без заменителей молочного жира" - в сыр перестали добавлять пальмовое масло, вот он и подорожал.

Говядина за год почти не подорожала - как было 370 рублей за килограмм, так и осталось. А вот свинина даже подешевела - была по 250 рублей в среднем, стала по 230. Причина в том, что раньше вся свинина была своя, и после почти полного уничтожения свиного поголовья из-за АЧС мясо подорожало. А за год наладили его ввоз из других регионов. То же относится к мясу индейки и кур.

Высокий урожай 2019 года сказался на ценах на овощи - картофель и капуста подешевели за год на 5 рублей, лук почти на 10. Дешевле стали и импортные фрукты - лимоны, апельсины, мандарины, виноград и бананы закупаются за валюту, а курс доллара и евро за год заметно снизился. Продолжил дешеветь и сахар.

Картина с ценами на непродовольственные товары не такая радужная - в январе 2020 года относительно декабря 2019 года индекс цен составил 2,9%, выше инфляции. Но растут цены на товары не первой необходимости - современные модели телефонов и планшетов, крутые телевизоры. А вот недорогая бытовая техника продается по той же цене, что и год назад.