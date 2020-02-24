2020-02-21T17:59:50+03:00
Общество

В осенний призыв из Владимира в армию отправили всего 250 солдат

А депутаты горсовета предлагают бороться за патриотизм с помощью театра
Сергей МОРКОВКИН
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутаты комитета по местному самоуправлению владимирского горсовета выслушали доклад по итогам осеннего призыва представителя городского военкомата Дмитрия Чикунова. Вместо скучной беседы получилась полемика о патриотизме, гибели военнослужащих и проблемах владимирской медицины.

Осенью 2019 года из Владимира было призвано в армию 250 человек, большинство отправились в сухопутные войска. Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Анатолий Уколов попросил человека в форме сообщить, сколько молодых людей не вернулось из армии.

- Возможно, они эти данные скрывают, - предположил Уколов.

- Да нет, за четыре года, что я здесь работаю, было всего два случая «груз 200», - ответил Чикунов.

Анатолий Уколов предположил, что статистика может быть неправильно из-за того, что «груз 200» фиксируют на месте гибели военнослужащего. Более полный отчет представитель городского военкомата обещал предоставить по итогам следующей комиссии.

Другой проблемой армии стали юристы, помогающие призывникам якобы легально откосить от службы. По словам Чикунова, решения призывной и медицинской комиссий во время осеннего призыва в судах с подачи юристов оспорили 12 человек. Технология такова: пока дело рассматривается в суде, призыв заканчивается, и молодой человек получает еще полгода свободы от армии.

– Все эти дела в судах мы выигрываем, всем отказано, - заявил Дмитрий Чикунов. - Там уже давно все знают. Но затягивается время. Это чистой воды уклонение от призыва.

Досталось от представителя военкомата и учебным заведениям. Дмитрий Чикунов заявил, что вузы не могут вовремя сообщить военкомату о тех молодых людях, которые были отчислены. А в больших городах владимирцев не ставят на учет из-за того, что им на первых курсах вуза не дают комнату в общежитии.

Разумеется, Дмитрий Чикунов пожаловался и на то, что призывники приходят на службу после дичайших прощальных пьянок, а родители сами скрывают своих детей.

Выслушав жалобы работника военкомата, депутаты горсовета решили начать борьбу за патриотизм. Особенно отличился специально пришедший депутат-актер Николай Горохов.

– Мы одного не можем понять. Если джинн выпущен из бутылки, но если у нас в социальных сетях бесконечно мусолят несчастные случаи в армии, какие родители, даже патриоты, скажут – а зачем, у меня единственный сын, вдруг я его потеряю? Нет противоборства этому, я не вижу никаких фильмов, кроме омерзительных сериалов, где бы говорили, что служба в армии – это честь. Они даже телевизор сегодня не смотрят, они все сидят в социальных сетях, а там полный разгул по всем вопросам. Я не вижу там, за что зацепиться, скрепы, ни одного, - прочитал не слишком понятный монолог депутат Горохов.

В качестве панацеи исполнитель роли Андрея Боголюбского предложил пропускать призывников через спектакль «Молодая Гвардия», после просмотра которого, по словам Горохова, у молодых людей на глазах наворачиваются слезы. Анатолий Уколов заявил, что на спектакль уже выделен медицинский работник на случай непредвиденных ситуаций. Если это была шутка, то она удалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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