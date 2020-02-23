Во Владимире открылась выставка учеников художника

Художник Олег Пленкин уже несколько лет ведет студию изобразительного искусства "Давай рисовать!" В ней занимается 26 человек, семь из них дети. Мы поговорили с художником о том, можно ли любого человека научить рисовать.

Дети рисуютФото: Павел Новиков

Олег Пленкин родился во Владимире, закончил юрфак в Санкт-Петербурге, а потом решил осуществить свою мечту – получил второе, художественное образование.

- С 26 лет я стал участвовать в серьёзных выставках, как областных, так и всероссийских. С 2016 года являюсь членом Союза художников России. В конце того же года мы с супругой Ириной организовали во Владимире этот образовательный проект, «Давай рисовать!"

- …и сами прекратили заниматься творчеством?

- Наоборот! Мы с Ириной создали наш проект исходя из концепции, что знания и художественные навыки детям и взрослым должен передавать обязательно действующий, работающий художник. То, что я получаю на пленэрах, в ходе работы над картинами, общения с другими художниками – это всё положено в основу тех образовательных программ, которые нами разработаны.

- Зачем вам, успешному художнику, учить новичков с нуля?

- Я довольно много лет отдал и образованию. Я ставлю своей целью компенсировать то сокращение времени на предметы эстетического воспитания в образовательных учреждениях, которое имеет место сегодня.

Мне хотелось бы показать подрастающим, что такое хорошо – и что такое плохо в искусстве. Очень надеюсь, что из этих стен выйдут ребята с более развитым эстетическим вкусом. Ведь то, что слушаешь и смотришь в 13-14 лет, неизбежно повлияет на то, что ты будешь делать в 25. Если дети будут видеть перед собой серьёзных художников и их мнение об искусстве не будет сводиться только к «Мишкам в сосновом бору» — это только к лучшему. Плюс надо понимать, что занятия изобразительным искусством – один из сложнейших видов интеллектуальной деятельности, наряду с музыкой и наукой. Человек, который рисует – тренирует свой мозг. Это только кажется, что мы «водим кисточкой» и при этом работаем руками. Мы работаем головой.

Будущий шедевр!Фото: Павел Новиков

- Ваши ученики работают в одном художественном направлении или вы даёте им свободу самовыражения?

- Вообще, существуют два подхода к обучению изобразительному искусству. Первый предполагает обучение по какой-то одной чёткой, завершённой системе. Но если мы научим рисовать человека так, как это делал, скажем, условный Айвазовский – человек не сможет рисовать по-другому. Суть второго подхода в том, чтобы не «втискивать» учащегося в какие-то рамки, давать свободу выбора. Здесь главная опасность кроется в следующем: если человек ещё совсем маленький, социально несформированный, то знакомство с большим количеством самых разных направлений может увести его в такие дебри, из которых потом уже не вытащишь. В студии «Давай рисовать!» мы придерживаемся больше второго подхода, но с оговорками – в основу обучения положена жёсткая, чёткая художественная база. Ведь если мы не знаем алфавита, как тогда научимся читать? Понятия цвета, композиции, рисунка, линии – это та же самая азбука, но только в изобразительном искусстве.

- Как возникла идея проведения выставки работ учеников?

- Мы пытаемся участвовать в художественных конкурсах вместе с детьми. Выставки – неотъемлемая часть художественной жизни. Первая была нами проведена в конце 2018 года, в Областной библиотеке для детей и молодёжи. Выставка в Центре изобразительного искусства – вторая. Всё-таки Центр – главная выставочная площадка области. И выставляют там далеко не всех и не всегда. Для нас это качественно новый, более серьёзный уровень. Туда же приходят не только зрители, но и художники, чьё профессиональное мнение и о работах учеников, и о моей работе мне очень важно услышать.

- Может ли в наш век появиться новый Дали, Рембрандт, Айвазовский? Или же развитие изобразительного искусства сегодня принципиально невозможно?

- Поймите меня, изобразительное искусство не заканчивается на Айвазовском! Оно развивается до сих пор. Если человек выходит из какого-то учебного заведения с мыслью о том, что всё, созданное после какого-то, пусть даже великого художника, не является искусством – такого человека искренне жаль. Он не впишется в сегодняшнюю культурную среду. Я убеждён, что и в России, и в других странах есть очень серьёзные мастера. Из соотечественников наиболее серьёзными и яркими художниками, которых я могу назвать таким словом, считаю Михаила Шемякина и Илью Кабакова. Уверен, есть и другие имена. Но они просто не принадлежат к массовой культуре, поэтому широкий зритель о них и не знает. Нужно всё же разделять изобразительное искусство и шоу-бизнес.

- В вашей студии занимаются не только дети, но и взрослые. Занятия живописью как способ не стареть? Я даже не о кругах под глазами…

- …так и это в том числе! Вообще, люди, нагружающие себя интеллектуально и творчески по полной программе, стареют медленнее. В том числе, в физическом плане. Очень много людей, заканчивая свою трудовую деятельность лет в 60, не знают, чем будут заниматься дальше. Много таких людей. У художника, как и у любого творческого человека, такой проблемы нет. Порога в 55, в 60, в 65 – его попросту не существует! Порог у человека искусства один: смерть. А пока он дышит – он творит.

КОНКРЕТНО

Выставка работ учеников Олега Пленкина «Давай рисовать!» открылась 7 февраля во Владимирском музейно-выставочном центре. На выставке представлено 60 работ как детей и подростков, так и взрослых учеников. Многие из них начали обучение в студии «с нуля». Произведения разножанровые, выполненные разными материалами и с использованием разных техник. Продлится выставка до 1 марта.