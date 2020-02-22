2020-02-21T17:51:52+03:00
Общество

Раздельный сбор мусора во Владимир пока не вернется

А тариф на его вывоз планируют увеличить в следующем году
Ирина Мальцева
Поделиться:
..Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
Изменить размер текста:

Мусорные проблемы продолжают волновать не только жителей, но и депутатов. В очередной раз вопросы раздельного сбора мусора, которого лишились горожане, обсудили в городской администрации. Впрочем, представитель регионального мусорного оператора – компании «Биотехнологии» Альберт Скворцов заверил, что волноваться не надо: концепция развития и работы регоператора есть, ее просто надо немного доработать.

- Задача сложная, но работа по возвращению раздельного сбора мусора планомерно идет. Чтобы проводить сортировку мусора, нужны дополнительные площадки, площадки УНР-17 недостаточно, а площадка на территории Тракторного завода просто перегрузочная. Договор рассчитан на девять лет, инфраструктура должна быть построена за это время, а не прямо завтра. Только подготовка участка длится два года, - отметил он.

Сейчас у компании есть наметки – они рассматривают три площадки для будущей сортировки мусора. В перспективе разделять и перерабатывать планируется не менее 60% отходов, но когда это произойдет – вопрос открытый. В этом году компания планирует хотя бы вновь начать раздельный сбор мусора, к которому привыкли многие горожане. Для этого им надо, как минимум, закупить и расставить четыре тысячи контейнеров. Правда, как уверяет Альберт Скворцов, ссылаясь на письмо Минприроды, делать это должны не они, а местные власти. Так что кто и когда закупит нужные баки – непонятно.

Нет ясности и с перерасчетом за некачественный вывоз мусора в январе, о котором так много говорили, не будет. Как объяснили в областной администрации, для этого нет оснований: чтобы провести перерасчет, горожане должны были доказать, что услуга оказывалась некачественно, а значит – составлять акты каждый раз, когда контейнеры переполнялись. Увы, это в новогодние праздники никто не делал. А по доброй воле не брать с горожан плату в компании не готовы. Впрочем, они обещали рассмотреть это предложение, если депутаты направят им соответствующий запрос.

- Как горожане оплачивают платежи за январь пока говорить рано, но мы в любом случае будем действовать в рамках закона. Жалоб сейчас к нам не поступало, - заявил Альберт Скворцов.

Кстати, на будущий год тариф за вывоз мусора может снова вырасти. В действующем сейчас не предусмотрена инвестиционная составляющая, которая позволяет развивать новые проекты, в том числе и по развитию раздельного сбора мусора. Будет ли она в следующем году и какой именно – определят не раньше декабря. Но если она появится, то тариф резко вырастет. Зато социальные учреждения «Биотехнологии» обещали порадовать льготным тарифом – его должны определить уже в конце февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мария Захарова о встрече эвакуированных из Китая украинцев: Мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя
Официальный представитель российского МИДа считает символичным, что эти события происходят в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане
Новости 24
Житель Петушков пришел в гости и избил другого визитера
В Юрьевце поезд сбил молодого человека
ВТБ ускорил в три раза оформление кредитов
ВТБ открыл книгу заявок по трем новым выпускам инвестиционных облигаций
ВТБ Лизинг предлагает выгодные условия на Volkswagen Polo
В торговых сетях 33 региона торговали мясом с кишечной палочкой
Во Владимирской области пройдет серия уроков первой помощи для детей и подростков
Владимирская область вошла в десятку регионов ЦФО по инвестиционной привлекательности
Во Владимире на Ставровской сгорели три автомобиля
Гороховчанин обворовывал дома соседей в своей же деревне
Только 39% жителей Владимирской области считают карьеру военнослужащего привлекательной
Во Владимире будут судить мигранта, пристававшего к девушкам-подросткам
Во Владимире на парковке у "Киномакса" загорелся "Мерседес"
С начала года во Владимирской области случилось 18 ДТП с участием детей
Банк ВТБ продолжает благотворительную программу «Мир без слез» в 2020 году