Раздельный сбор мусора во Владимир пока не вернется

Мусорные проблемы продолжают волновать не только жителей, но и депутатов. В очередной раз вопросы раздельного сбора мусора, которого лишились горожане, обсудили в городской администрации. Впрочем, представитель регионального мусорного оператора – компании «Биотехнологии» Альберт Скворцов заверил, что волноваться не надо: концепция развития и работы регоператора есть, ее просто надо немного доработать.

- Задача сложная, но работа по возвращению раздельного сбора мусора планомерно идет. Чтобы проводить сортировку мусора, нужны дополнительные площадки, площадки УНР-17 недостаточно, а площадка на территории Тракторного завода просто перегрузочная. Договор рассчитан на девять лет, инфраструктура должна быть построена за это время, а не прямо завтра. Только подготовка участка длится два года, - отметил он.

Сейчас у компании есть наметки – они рассматривают три площадки для будущей сортировки мусора. В перспективе разделять и перерабатывать планируется не менее 60% отходов, но когда это произойдет – вопрос открытый. В этом году компания планирует хотя бы вновь начать раздельный сбор мусора, к которому привыкли многие горожане. Для этого им надо, как минимум, закупить и расставить четыре тысячи контейнеров. Правда, как уверяет Альберт Скворцов, ссылаясь на письмо Минприроды, делать это должны не они, а местные власти. Так что кто и когда закупит нужные баки – непонятно.

Нет ясности и с перерасчетом за некачественный вывоз мусора в январе, о котором так много говорили, не будет. Как объяснили в областной администрации, для этого нет оснований: чтобы провести перерасчет, горожане должны были доказать, что услуга оказывалась некачественно, а значит – составлять акты каждый раз, когда контейнеры переполнялись. Увы, это в новогодние праздники никто не делал. А по доброй воле не брать с горожан плату в компании не готовы. Впрочем, они обещали рассмотреть это предложение, если депутаты направят им соответствующий запрос.

- Как горожане оплачивают платежи за январь пока говорить рано, но мы в любом случае будем действовать в рамках закона. Жалоб сейчас к нам не поступало, - заявил Альберт Скворцов.

Кстати, на будущий год тариф за вывоз мусора может снова вырасти. В действующем сейчас не предусмотрена инвестиционная составляющая, которая позволяет развивать новые проекты, в том числе и по развитию раздельного сбора мусора. Будет ли она в следующем году и какой именно – определят не раньше декабря. Но если она появится, то тариф резко вырастет. Зато социальные учреждения «Биотехнологии» обещали порадовать льготным тарифом – его должны определить уже в конце февраля.