Депутаты Заксобрания обсудили проблемы ЕРИЦ и ситуацию вокруг ДСУ № 3

Из-за чего возник сбой с платежами

Председатель комитета Андрей Фатеев напомнил, что вокруг ООО «ЕРИЦ» не первый месяц кипят нешуточные страсти. Компания отвечает в регионе за выставление квитанций за капремонт, вывоз мусора, а также частично за отопление и горячую воду. Вроде бы все шло по нарастающей – открывались дополнительные офисы в районах, компания саккумулировала более 630 лицевых счетов. На предыдущем заседании профильного комитета генеральный директор Дмитрий Ермолаев сообщил о том, что второй год сработали с прибылью. И вдруг он был уволен областной администрацией.

Новым гендиректором стала Нелли Титова, работавшая до этого в «Владимироблетплогазе» - именно эту областную госкомпанию подозревали в намерении поглотить ЕРИЦ, чтобы за счет его денежных потоков поправить финансовые бреши тепловиков. С приходом нового директора возникли проблемы с перечислением средств от жителей поставщикам услуг ЖКХ, хотя напрямую эти события, конечно, не связаны. Как следует из выступлений докладчиков перед депутатами, в ЕРИЦ накопились внутренние проблемы «сущностного значения», из-за которых и произошла смена руководства.

В роли докладчиков выступили врио вице-губернатора по вопросам ЖКХ и дорожного строительства Александр Байер, директор «Владимиртеплогаза» Александр Королев и упомянутая Нелли Титова, которая даже пообещала привлечь своего предшественника к уголовной ответственности. Депутаты попросили уточнить, что же на самом деле произошло и что будет с ЕРИЦ дальше.

- Решение об увольнении Дмитрия Ермолаева принималось на двух уровнях, - сказал Александр Байер. - На уровне ГУП «Владоблжилкомхоз» и ГУП «БТИ», которые являются учредителями компании, и на уровне вице-губернатора, то есть меня. К Дмитрию Ермолаеву претензии были уже с июня прошлого года. В основном, менеджерского и исполнительного характера. А его ответные действия привели к обращению губернатора в прокуратуру. Достаточно сказать, что деятельностью «ЕРИЦ» были недовольны практически все, с кем работала компания - в фонде капитального ремонта, во «Владимиртеплогазе» и в компаниях региональных операторов по обращению с отходами в зонах №№ 1 и 3.

Нелли Титова считает, что сбой с перечислением средств 17 февраля возник из-за того, что бывший генеральный директор забрал с собой почти все документы, связанные с базой контрагентов, и ее пришлось восстанавливать:

- Сейчас уже все нормально. Мы работаем в штатном режиме. В ближайшее время постараемся избавиться от очередей. Будем постепенно расширять базу контрагентов.

В конце обсуждения Александр Байер пообещал депутатам, что ООО «ЕРИЦ» в течение двух-трех месяцев перейдет под контроль департамента имущественных и земельных отношений. Он однозначно отсек возможность поглощения компании «Владимиртеплогазом».

Депутаты беспокоятся о дорожниках

Также депутатов Законодательного собрания беспокоит в последнее время ситуация вокруг государственного унитарного предприятия ДСУ-3, которое занимается дорожным строительством. Ходят слухи о сокращении районных филиалов предприятия, увольняются сотрудники. Опасения людей озвучил представитель профсоюза дорожников Василий Путинцев.

Ответ держал генеральный директор ДСУ №3 Станислав Шерстнев. Он уверяет, что речь идет лишь об оптимизации административно-управленческого персонала ДСУ-3. Всего на предприятии работает 1696 человек, из них к руководящему составу относятся 402 человека. По словам руководителя, когда на 1 управленца приходится всего 3 производственника, это крайне неэффективно.

- Доходит до неприличных цифр, - сказал он. - В Гороховецком филиале числятся 60 человек, из них административно-управленческий аппарат – 22 человека, то есть соотношение с производственниками вообще 1 к 1,5. Похожая ситуация в Петушинском и Юрьев-Польском районах. Это отрицательно влияет на экономические показатели всего предприятия.

В итоге, руководство хочет объединить филиалы и вместо 18 сделать девять. В районах будут работать преимущественно участки. Специалистам производственного звена сокращения не грозят. По словам Шерстнева, за год действительно уволились более 100 человек, но они уходили мирно, без претензий.

Вице-спикер ЗС Дмитрий Рожков подытожил: депутаты будут продолжать наблюдение за госкомпаниями, особенно – за качеством предоставляемых ими услуг.