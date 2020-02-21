2020-02-20T17:47:21+03:00
Общество

Владимирский избирком перенарезал округа под новые выборы горсовета

Их стало 25 вместо 17
Сергей МОРКОВКИН
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Новая схема избирательных округов ВладимираНовая схема избирательных округов Владимира
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Депутаты действующего горсовета Владимира еще в прошлом году решили изменить правила выборов, отметив партийные списки. Теперь в горсовете вместо 17 депутатов-одномандатников и 18 "списочников" будут заседать только 25 человек - по одному избраннику от каждого округа. Поэтому владимирскому избиркому и пришлось превратить 17 округов в 25.

Задачка чисто арифметическая: 274 тысячи избирателей надо распределить по 25 округам, чтобы в идеале на каждый округ пришлось по 10 961 человеку. Отклонения по закону не должны превышать 10 % в обе стороны. Естественно, границы владимирских микрорайонов таковы, что точной нарезки не получится, поэтому в одном округе будет 9937 человек (округ № 16), а где-то — 12 015 человек (округ № 8). Председатель избиркома Вадим Кузьмин заметил, что в избиркоме пытались сделать как можно комфортнее для избирателей.

Округа формируются как мозаика из участков, которые уже существуют, - пояснил Вадим Кузьмин. - Оптимистично заглядывая в будущее, мы кое-что уже учли. Вот пример: дом № 85 по улице Горького рядом с Политехом. Люди голосовали в 26-ой школе и ходили мимо 19-ой, где тоже есть избирательный округ. Или улица Подбельского, сзади Дома офицеров, а жители должны были голосовать в 14-ой школе. Да я бы сам не пошел.

Списка домов по округам на данный момент нет, зато на сайте мэрии есть графическая схема распределению территорий по округам. К этой схеме прилагается письменное описание границ участков. Девять округов пришлось на Ленинский район, еще по восемь — на Фрунзенский и Октябрьский районы.

У депутатов горсовета схема вопросов не вызвала. Члены «Единой России» остались довольны всем, двое представителей КПРФ (Борис Оверчук и Дмитрий Хлащев) вовсе решили не голосовать за схему, причем самый старший депутат горсовета Борис Оверчук заявил, что КПРФ оспорит в суде сам переход на одномандатную схему, чем вызвал недовольство депутата Ларисы Пышониной. Немного поупражнявшись в искусстве давать определение глаголу «передергивать» применительно к юридической практике, народные избранники разошлись по своим делам. Началась подготовка к выборам 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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