2020-02-20T17:47:21+03:00
Общество

"У вас небо больше и чище". В Суздальском районе тренируются 86 сотрудников МЧС со всей страны

Они отрабатывают прыжки с парашютом и десантирование с роликовым устройством, чтобы в случае ЧП оперативно прийти на помощь
Валерия ПРОНИНА
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Спасатели развернули российский флаг и флаг МЧССпасатели развернули российский флаг и флаг МЧСФото: Валерия ПРОНИНА
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Спасатели из разных регионов страны отрабатывают на базе аэродрома «Добрынское» Суздальского района прыжки с парашютом и беспарашютное десантирование, в котором используются спусковые роликовые устройства. Беспарашютный метод применяется в труднодоступной местности — где бы ни находился человек, он должен знать, что ему точно придут на помощь. В тренировках, которые продлятся до 28 февраля, участвуют 86 спасателей из 6 подразделений МЧС России.

- 20 февраля до прыжков с парашютом допущено 32 человека, которые должны совершить 72 прыжка. Нас обучают, чтобы во время проведения аварийно-спасательных работ мы могли вместе с грузом попасть в труднодоступный район. Лично я прыгаю с парашютом уже седьмой год. И скажу, что небо везде отличается: мы прыгали в Грузии, теперь приехали во Владимирскую область. У вас оно больше и чище, - отметил заместитель начальника отдела — начальник группы управления охраны объектов района ведения аварийно-спасательных работ Москвы Павел Полухин.

Перед прыжками в вертолете Фото: Валерия ПРОНИНА

Перед прыжками в вертолетеФото: Валерия ПРОНИНА

Спасатели продемонстрировали прыжки с высоты 1200, 800 и 600 метров. В небе каждый парашютист развернул российский флаг и флаг МЧС.

- Личный состав освоил новую парашютную технику. Четыре человека уже перешли на парашютную систему типа «крыло», сегодня осваивали работу с флагами. Результаты есть, и очень достойные, - рассказал начальник воздушной службы Центра специальных операций особого риска «Лидер» Игорь Кузаев. - Также в рамках тренировок сбрасывали с вертолета груз, который весит 120 килограммов. В нем — спасательный инструмент для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.

Это первые подобные сборы в текущем году Фото: Валерия ПРОНИНА

Это первые подобные сборы в текущем годуФото: Валерия ПРОНИНА

Груз должен был попасть в определенную цель. И чтобы он туда приземлился, его нужно сбросить раньше, чем вертолет пролетит это место. Тут на глаз не определить, спасатель должен четко просчитать, когда именно сбрасывать груз. На учениях все удалось: груз прилетел в назначенную точку. Сотрудники МЧС рассказали, что при чрезвычайных ситуациях сначала десантируются продукты, топливо и медикаменты, только потом веревки, носилки и теплые вещи.

На следующей недели с вертолета будут скидывать грузовые контейнеры со спасательными принадлежностями до 30 килограммов. Также запланированы тренировочные спуски кинологов Центра «Лидер» с собаками. Это первые подобные сборы в текущем году. Ежегодно проходят по 4 таких тренировки.

Парашютисты продемонстрировали прыжки с высоты 1200, 800 и 600 метров Фото: Валерия ПРОНИНА

Парашютисты продемонстрировали прыжки с высоты 1200, 800 и 600 метровФото: Валерия ПРОНИНА

КОНКРЕТНО

Участники тренировочных спусков: Центр специальных операций особого риска «Лидер», Жуковский авиационно-спасательный центр, Отряд «Центроспас», а также Ногинский, Тульский и Волжский спасательные центры.

Нас обучают, чтобы во время проведения аварийно-спасательных работ мы могли вместе с грузом попасть в труднодоступный район, - рассказали спасатели Фото: Валерия ПРОНИНА

Нас обучают, чтобы во время проведения аварийно-спасательных работ мы могли вместе с грузом попасть в труднодоступный район, - рассказали спасателиФото: Валерия ПРОНИНА

Проверка перед прыжком Фото: Валерия ПРОНИНА

Проверка перед прыжкомФото: Валерия ПРОНИНА

Один, два, прыгай! Фото: Валерия ПРОНИНА

Один, два, прыгай!Фото: Валерия ПРОНИНА

20 февраля до прыжков с парашютом допущено 32 человека Фото: Валерия ПРОНИНА

20 февраля до прыжков с парашютом допущено 32 человекаФото: Валерия ПРОНИНА

А вид то какой! Фото: Валерия ПРОНИНА

А вид то какой!Фото: Валерия ПРОНИНА

Прыжки с круглым парашютом Фото: Валерия ПРОНИНА

Прыжки с круглым парашютомФото: Валерия ПРОНИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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