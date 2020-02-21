Чучело зимы во Владимире сожгут 4 раза

Со скоростным поеданием блинов в прошлом году вышла трагичная история. Тогда в марте на площадке у «Руськино» мужчине стало плохо, и он умер. И хотя потом выяснилось, что блины в смерти не были виноваты, в мэрии в этом году решили не создавать поводов для трагедий. Праздник все же.

- Мы решили блинные шоу разнообразить и сделать иначе, нежели просто соревнования по скоростному поеданию пищи, - сказала заместитель начальника управления культуры и туризма Наталья Литвинова. - В этом году будет и фигурное поедание блинов, то есть нужно будет выесть определенную фигуру, и метание блинов, и выпекание блинов на скорость.

Вообще, масленица в этом году будет по-настоящему особой. Из-за теплой зимы организаторам пришлось отказаться от некоторых традиционных развлечений. Например, от силовых конкурсов.

- Ведь снега нет, люди могут просто повредить себе что-нибудь, упав на асфальт, - сказала Наталья Литвинова. - Но у нас и помимо этого будет что предложить горожанам.

Праздник начнется еще 29 февраля. В Добром на Комиссаровском пруду второй год будет работать площадка «Золовкины посиделки». Это будут еще не проводы зимы, а всего лишь подготовка к этому действу. Но посмотреть там будет на что. Здесь пройдет конкурс авторской игрушки, конкурс на самый вкусный и оригинальный блин.

- Инициатива от населения только приветствуется, - сказал Александр Малик, заместитель главы администрации Фрунзенского района. - Если вы знаете какой-то оригинальный рецепт блинов, с экзотическим вкусами, необычными добавками, приходите к нам и смело участвуйте.

Кстати, власти обещают приготовить для всех пришедших кастрюлю борща емкостью 150 литров. Чтобы уж точно никто не ушел голодным. Но стоит поторопиться. А то, как в том анекдоте про большую семью - 150 литров наваристого супа имеют свойство быстро заканчиваться. Особенно если бесплатно.

Ну, а 1 марта чучело зимы сожгут аж четыре раза. Во всех городских парках (Добросельском, Загородном, Дружбы и Центральном) организаторы обещают обширные программы с песнями, плясками, конкурсами, мастер-классами и, конечно, поджиганием традиционных чучел Масленицы.

Власти обещают приготовить для всех пришедших кастрюлю борща емкостью 150 литровФото: Алексей СУХОВ

- Из-за тех же плохих погодных условий мы решили в этом году отказаться от площадки на Соборной, - рассказала Наталья Литвинова. - Зато в парках гуляния будут идти весь день до самого вечера. Так что мы ждем очень много народу. Ведь после Нового года во Владимире Масленица самый массовый праздник.

Первые мероприятия начнутся коло полудня. А сжигать чучела в каждом парке будут в разное время. Первыми на «отжиг» решатся в парках спальных районов. В «Дружбе» и «Добросельском» зиму проводят в 14.00. В 16.30 чучело подожгут в Загородном. Ну, а последним файер-шоу устроят в Центральном парке. Причем здесь перед этим огненным представлением даже проведут шествие с ростовыми куклами. А в 17.00 чучело загорится.