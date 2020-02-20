80 процентов жалоб на владимирскую медицину признаются обоснованными

В надзорном ведомстве рассказали, что не устраивает жителей области в региональном здравоохранении. Оказалось, что претензий у людей много. И количество жалоб на качество оказания медпомощи только растет. Каждый год число обращений увеличивается на 10-12 процентов.

- У нас за 2019 год было зарегистрировано 937 жалоб. 380 жалоб - по вопросу лекарственного обеспечения. 417 обращений связаны с вопросами оказания медицинской помощи. И количество жалоб именно по этому разделу растет,- рассказал руководитель регионального Росздравнадзора Александр Лёзов.

Владимирцы недовольны тем,что не могут записаться к врачу через интернетФото: Алена Головина

Жители региона недовольны тем, как их обследуют и как лечат. Не устраивает и отношение медперсонала - жалоб на хамство врачей меньше не ставится. И это при том, что в лечебных учреждениях открываются "вежливые регистратуры", а медперсонал в рамках регионального проекта "Бережливая поликлиника" проходит обучение основам сервисного поведения. То есть деньги тратятся, а толку мало. По-прежнему людей раздражает длительное ожидание в очереди на прием к врачу и невозможность записаться к нему через интернет. Но есть и положительные моменты. У жителей 33 региона стало меньше претензий к работе скорой помощи. И не только...

- Стало меньше жалоб по вопросу медико-социальной экспертизы. Речь идет об установлении группы инвалидности. Раньше поток был этих жалоб, а вот последние три года поток жалоб иссяк, - отметил Александр Лёзов.

Меньше стало жалоб и на лекарственное обеспечение. Реже стали писать пациенты - федеральные льготники, с тяжелыми и редкими заболеваниями. Перебоев с лекарствами у них нет. А вот региональным льготникам, а к ним относятся диабетики и онкобольные, повезло меньше. Им частенько приходится обивать чиновничьи пороги и обращаться в надзорные ведомства, чтобы получить лекарственным препараты и медицинские изделия.

Жители области жалуются на качество медицинской помощи в регионе - около 50 процентов жалобФото: Алена Головина

- Льготники региональные обеспечиваются за счет субъекта, а туда как раз входят больные сахарным диабетом и онкобольные. И вот мы видим: денег действительно не хватает. Хотя иной раз средства недостаточно грамотно расходуются, и организация этого процесса не ахти какая хорошая, - поделился своим мнением руководитель владимирского Росздравнадзора.

Кроме обращений "по делу" есть обращения и от психически нездоровых людей. За день они могут написать до 15 жалоб, смысл которых не всегда непонятен. Однако по закону им тоже нужно ответить. Но, даже если не брать в расчет такие заявление, итог все равно получается неутешительным. Около 80 процентов обращений граждан в результате признаются обоснованными. А значит, нашу региональную медицину вряд ли можно назвать здоровой.