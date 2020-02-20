Вентиляция забита мусором и песком: сотрудники МЧС проверили безопасность квартир владимирцев

Вентиляционные решетки и каналы в квартире - это не декорация. Это необходимость, которая иногда может спасти нам жизнь. Чтобы напомнить об этом владимирцам, сотрудники МЧС и Всероссийского добровольного пожарного общества отправились в очередной рейд - в дом №1А по ул. Краснознаменной. Специалисты планировали попасть в 16 квартир, чтобы осмотреть вентиляционные каналы, но получилось зайти только в пять. Возможно из-за того, что проверка была внеплановой.

В проверочных карманах был мусор и песокФото: Валерия ПРОНИНА

Подобные рейды проводятся для того, чтобы предотвратить отравление газом и обеспечить безопасность людей. Часто жильцы вообще не берут во внимание вентиляционные каналы и даже не знают, что их нужно чистить. Мол, вытяжки закрыты сетками и решетками, значит, так и должно быть. Инспекторы объясняют: если в канале полно пыли или он присоединен к вентиляции кухонного гарнитура, вероятность задохнуться угарным газом увеличивается. За примером далеко ходить не надо: в Гороховце в мае прошлого года угарным газом насмерть отравилась 33-летняя женщина. В ее квартире устанавливали новую кухонную мебель с вытяжкой. Сотрудники мебельной фирмы перекрыли трубой от вытяжки вентканал, и это стало препятствовать выходу угарного газа от работы водонагревательного прибора. В результате в квартире скопились продукты горения. Специалисты подчеркивают, что все части вентиляционного оборудования должны быть установлены специалистами!

- У некоторых жильцов дома есть мусор и песок в вентканале - им были даны рекомендации по уборке. Если говорить об общем состоянии всего дома, то оно неудовлетворительное - виден сильный износ труб, имеются повреждения. Эти замечания должна устранить управляющая компания либо подрядная организация, которую нанимает «управляшка» для этих целей. В акте, составленном нами, прописаны сроки, за сколько дней необходимо исправить нарушения. В данном доме, конечно, требуется капитальный ремонт, - рассказала Анастасия Овчарова, начальник отделения профилактики пожаров ГУ МЧС России по Владимирской области.

Дому нужен капитальный ремонтФото: Валерия ПРОНИНА

Если нарушения найдены в конкретной квартире и хозяева их не устраняют, то им вправе отключить газ. Целый дом от подачи газа могут отключить только тогда, когда управляющая компания проигнорирует требования, предъявленные к общему состоянию дома. То есть если «управляшка» дома 1А по ул. Краснознаменной не предпримет после рейда ничего, то жильцы останутся без голубого топлива.