Владимирские девушки рассказали, что подарят своим мужчинам на 23 февраля

Романтический ужин, абонемент в спортзал, мыло ручной работы, термобелье, самодельные пироги и торты — мы спросили владимирских девушек, что они будут дарить мужчинам на День защитника Отечества. Если вы еще не позаботились о подарках — ловите идеи!

Ольга Деева, мэр города Владимира:

У моего мужа накануне 23 февраля - день рождения, поэтому выбор подарка у меня немножко упрощается. Я стараюсь сделать такой подарок, чтобы он был и полезный, и для души. Муж любит читать книги - я ему покупаю книги. Если выбираю полезные вещи - то покупаю то, что ему в данный момент необходимо, будь то что-то из техники, или какие-то инструменты для машины. Как в любой другой семье - хочется подарить что-то важное, нужное, необходимое именно сейчас. А в этом году у мужа юбилей, поэтому я готовлю ему юбилейный праздник.

Глава города Ольга ДееваФото: Алексей СУХОВ

Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимисркой области

С супругом мы познакомились в компании общих друзей. Вместе уже 8 лет, три года из которых женаты. К выбору подарков на праздники, включая 23 февраля, я всегда подхожу вдумчиво и ответственно. Люблю дарить что-то из одежды. Таким образом я выражаю свою заботу и желание, чтобы моему любимому человеку было комфортно. К примеру, в прошлом году я дарила термобелье. Сама часто по служебной необходимости нахожусь в полевых условиях в разное время года, в том числе в морозы, и хорошо понимаю, насколько важно продумывать свою экипировку. А мой супруг часто бывает на улице, так что подарок оказался очень кстати. Что буду дарить в этом году, раскрывать не стану — это сюрприз!

Начальник пресс-службы ГУ МЧС Екатерина Мищенко. Фото героя

Екатерина Кучерявых, главный специалист ГУ ВРО ФСС РФ:

Екатерина Кучерявых, главный специалист ГУ ВРО ФСС РФ. Фото из семейного архива

- Я скромно. Подарю любимый пирог собственного производства и возьму в этот день всю заботу о детях на себя. Обычно на муже - с младшей садик туда-обратно, со старшей математика и география, рисование также на нем, утренние завтраки тоже на муже обычно. Хотя, может, погорячилась я? Обойдемся пирогом. И к пирогу очень подойдёт песня! Споем папе всей нашей девичьей половиной! И разнообразим коллекцию ароматов - купим второй. Еще весь день и особенно вечер наш папа будет спокойно смотреть те передачи по телеку, которые хочется ему.

Виктория Мартынова, журналист

Подарки мы дарим друг другу всегда — по поводу и без. Как человек рукодельный, я стараюсь придумать что-то оригинальное и неординарное, а главное, чтобы он пользовался этим каждый день. Например, на один из праздников я выгравировала на кружке надпись с небезызвестного кольца Всевластья, муж до сих пор пользуется. Другой подарок — меховая подушка с ушками цилиндрической формы, которую шила сама, — и практично, и удобно. В этом году муж получит в подарок серебряную цепочку, которую вручную сплели мастера из Мстеры, - к счастью, работа позволила побывать на предприятии в преддверии праздника. Я советую девушкам радовать своих мужчин чаще, ведь из таких маленьких радостей и складывается долгая и счастливая жизнь.

Гравировка на кружке. На фото - Виктория Мартынова

Надежда Браун, певица, диетолог.

С мужем мы знакомы 8 лет, он музыкант, в общем-то музыка нас и связала. На 23 февраля я стараюсь для него подобрать подарки, благодаря которым он чувствует мою любовь, заботу и нежность. Иногда я пеку его любимый тортик «Чародейка» в диетическом варианте или эклеры, дарю книги, музыкальные девайсы. А как-то раз я подарила ему поездку на багги: было экстремально, сейчас до сих пор вспоминаем! Я знаю точно, что ему понравится, потому что стараюсь быть внимательной к его интересам. Если вы еще не определились с подарком любимому, то я могу предложить такие варианты: толстовка с принтом любимого персонажа, билеты на концерт, вкусный романтический ужин, какой-то предмет, связанный с увлечением или хобби (горнолыжные очки, перчатки для езды на велосипеде, девайс в машину, пластинку с любимым исполнителем.)

Подарки мужу от Надежды Браун

Анастасия Галкина, педагог-дефектолог

Мой муж — спортсмен, поэтому мне легче с выбором подарка. Ему всегда пригодится новая футболка, шорты, кроссовки и даже полотенце! На День защитника Отечества я, скорее всего, подарю ему абонемент в спортзал или гель для бороды. Да, у него густая борода, и за ней также нужно ухаживать. Еще как вариант — мужской набор с мылом ручной работы и шампунем. И, считаю, главный подарок — самодельный вкусный пирог или торт!