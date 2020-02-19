Новый переход в Юрьевце: из-под земли - прямо в лужу

В Юрьевце со скандалом закрывают переход со светофором у поворота на Институтский городок. О его закрытии ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород объявил на прошлой неделе, и поначалу дату закрытия назначили на 12 февраля. Примерно в 50 метрах от перекрестка, по другую его сторону, находится построенный еще в советские времена подземный переход, который, естественно, гораздо безопаснее, поэтому дорожники решили, что так будет лучше и пешеходам, и водителям. Однако, как выяснилось, не все так думают.

После того, как переход закроют, вдоль дороги поставят ограждение, чтобы пешеходы не выбегалиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

После того, как переход закроют, вдоль дороги поставят ограждение, чтобы пешеходы не выбегалиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

"Вы своим детям скажите, чтобы не били наши фонари"

После того, как переход закроют, вдоль дороги поставят ограждение, чтобы пешеходы не выбегалиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Закрытие наземного перехода со светофором перенесли сначала на 14 февраля, а сейчас, уже окончательно, на 1 марта. Об этом на брифинге прямо у спуска в подземный переход рассказал начальник Упрдор Москва-Нижний Новгород Алексей Борисов.

- Этот переход был передан на баланс Упрдор Москва-Нижний Новгород в 2018 году, он находился в неудовлетворительном состоянии, мы его привели в соответствие требованиям, и теперь он отвечает всем нормам, - сказал Алексей Борисов.

На данный момент основная претензия общественников - плохое освещение перехода. Председатель правления владимирской общественной организации "Народный контроль" Сергей Федяев специально пришел на брифинг с люксметром - прибором для замера освещенности - чтобы это продемонстрировать.

Сергей Федяев показывает Александру Борисову замеры освещенностиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

- В переходе освещение днем должно быть не менее 100 люкс, чтобы человек после дневного света не попал в темноту, а ночью - не менее 50 люкс, - сообщил Сергей Федяев. - А на лестнице - не менее 20 люкс. Вот давайте и померяем.

На лестнице намеряли около 60 люкс - это белым днем, в самом переходе - от 25 до 30 люкс, в середине - меньше 10. То есть меньше нормы. На что Алексей Борисов сначала потребовал результаты поверки прибора, а потом сказал, что важны не люксы, а чтобы пешеходам было комфортно передвигаться. Невооруженным глазом, правда, особой тьмы не наблюдалось - ничуть не хуже, чем в других немногочисленных подземных переходах Владимира.

За последнюю неделю Упрдор поставил в переходе четыре дополнительных осветительных прибора. И один из них уже разбит.

- У нас нет такой возможности - менять каждый день фонари. Вы проведите работу с населением, особенно с подростками, которые занимаются вандализмом, пусть население нормально начнет относиться к имуществу, - скзал Борисов.

Переход и в целом с эстетической точки зрения выглядит жутко - грязный, разрисованный. Начальник Упрдора пообещал в течение года сделать косметический ремонт, но при том, как себя ведет часть местного населения - это вряд ли поможет надолго.

Спуск для инвалидов пока не предусмотренФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Еще один вопрос, который пока не решен - оборудование для инвалидов. По тем направляющим, которые есть сейчас, подняться с детской коляской еще можно, а вот въехать в инвалидной коляске - никак. Правда, пока в этом районе не зарегистрировано ни одного инвалида-колясочника, но к августу Упрдор обещал поставить специальное мобильное устройство для подъема колясок, цена вопроса около 500 тысяч рублей.

Аварии теперь будут после поворота

Жители этого района Юрьевца недовольны не столько состоянием подземного перехода, сколько его расположением. С тем, что наземный переход опасен, никто не спорит - там за последние 3 года пострадало 5 пешеходов. Но дело в том, что наземный и подземный переходы находятся по разные стороны перекрестка. Сейчас, поскольку переходов два, жители пользуются ближайшим, соответственно, пересекать перпендикулярную улицу Институтский городок почти не приходится. И это хорошо, потому что переход там проблемный.

- Меня только что чуть не сбил там водитель-новичок! - возмущалась местная жительница. - А что будет, когда все пойдут здесь?

Речь о нерегулируемом переходе к дому 2б через улицу Институтский городок. Он находится в 50 метрах от поворота, соответственно, водителям из-за поворота просто не видно, идет там кто-то или нет, а когда увидят, могут не успеть затормозить. А именно этот переход станет теперь основным для жителей огромного района, которые будут идти к подземному переходу со стороны бывшего кафе.

С другой стороны дороги участок тоже проблемный. Там "зебры" через дорогу от подземного перехода к остановке вообще нет. Зато есть огромная лужа, видимо, вечная - тротуары в Юрьевце не чистят от слова "совсем". Лужу эту люди обходят фактически по проезжей части Пекинки, что безопасности пешеходам отнюдь не обеспечивает.

Так выглядит вход в подземный переходФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Но это уже дороги, которые находятся на балансе города. Ставить ли там светофоры, как обеспечить уборку - задача мэрии. Алексей Борисов заявил твердо: переход по "зебре" к 1 марта будет закрыт, пешеходный светофор убран, светофор для автомобилей перенастроен так, чтобы увеличить пропускную способность перекрестка.

И о хорошем: левый поворот на этом участке закрыт не будет.