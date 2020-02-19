2020-02-18T18:17:55+03:00
Общество

Владимирским студентам не дадут льготных транспортных карт

Им предлагают покупать проездные на троллейбусы
Ирина Мальцева
Поделиться:
..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Транспортные карты вошли в обиход владимирцев с сентября. Сейчас горожане купили уже 10 тысяч таких карт. Из них от 4 до 6 тысяч используются как месячные проездные билеты, остальные пассажиры предпочитают оплачивать разовые поездки.

С января в городе отказались от бумажных социальных проездных. Льготные персональные транспортные карты уже получили 38 тысяч владимирцев, еще для двух тысяч такие карты оформляют. А вот школьникам и студентам льготные транспортные карты выдавать не планируют. Они, как и раньше, будут обходиться проездными на троллейбусы по 510 рублей. Не решен вопрос и с льготным проездом для сопровождающих детей-инвалидов. Для этого нужно внести изменение в областной закон, а ответ из администрации региона городские чиновники пока не получили. Но, несмотря на эти моменты, внедрением автоматизированной систему оплаты в мэрии довольны.

В городской администрации довольны электронной системой оплаты Фото: Ирина Мальцева

В городской администрации довольны электронной системой оплатыФото: Ирина Мальцева

- Оплатить транспортной картой проезд можно во всех 224 городских автобусах и троллейбусах. Автоматизированная система оплаты позволяет быстрее обслуживать пассажиров, ведь им не надо искать мелочь, а кондуктору – сдачу. Кроме того, поскольку персональная транспортная карта является полноценным документом, пассажирам не нужно возить с собой и предъявлять документы, подтверждающие право на льготу, - отметил начальник отдела транспорта и связи администрации Владимира Юрий Иванов.

Электронной системой оплаты довольны не только чиновники, но и горожане. По крайней мере, жалоб в администрацию от них не поступает, только пожелания. Например, они хотят, чтобы пополнять транспортные карты можно было на сайте компании «Владикард».

Кстати, внедрение автоматизированной системой оплаты, в том числе появление стационарных терминалов в больших автобусах, не поможет Владимиру отказать от кондукторов, как сделано например, в Москве. Официальная причина в слишком коротких остановках - около 20 метров. Если на остановке встали два автобуса - третьему места нет.

- Если мы откажемся от кондукторов и пассажиры сначала будут оплачивать проезд, а потом входить в автобус через турникет, то получится, что один автобус стоит на остановке, а два других – ждут или высаживают людей в грязь, на газон. Уже сейчас на это жалуются, - отметил Юрий Иванов.

Видимо, о том, что в Москве уже давно пассажиры входят во все двери и оплачивают проезд в десятке терминалов внутри, а турникетов вовсе нет, Юрий Иванов не слышал.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В городе продолжат устанавливать электронные табло, где можно отслеживать время прибытия транспорта. Сейчас такие табло стоят на 25 остановках из 404. В этом году их установят еще на 75 остановках – тех, где больше всего пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сбежавшая из православного гарема Юлия Дубилина: Мне пришлось украсть собственных детей
Житель Владимира в ипотечной четырехкомнатной квартире живет с тремя "женами", еще две - сбежали. Вот история одной из них: после побега женщина осталась и без нормального жилья, и без материнского капитала
Снимайте не про котиков, а про стариков, которые забирают бездомных животных
Президент Союза кинологический организаций России Владимир Уражевский представил «КП» свой взгялд на то, какие сюжеты и фильмы должны появляться в прайм-тайм на российском телевидении
Уральские промышленники создают экологически ответственный бизнес
Правительство выделяет на программы нацпроекта «Экология» немало средств, но результаты пока не радуют. Тем временем российский бизнес всё серьезнее вкладывается в борьбу с последствиями вредных производств
Новости 24
В Коврове прокуратура заставила управляющие компании убирать дворы
Владимирские пожарные спасли из задымленной квартиры человека
Судогодца лишили свободы на 5 лет за кражу оград с кладбища
Александровская прокуратура запретила ввозить в район московский мусор
В Гусь-Хрустальном водитель сбил девушку и скрылся с места ДТП
Ушёл из жизни Валерий Михайлович Скорик
ВТБ Капитал вновь занял лидирующие позиции на инвестиционно-банковском рынке по версии исследования Global Finance
Количество клиентов Family Office ВТБ выросло в полтора раза
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Subaru со скидкой до 6%
В Муроме нетрезвый мужчина без прав угнал авто у своей подруги
В машине у 18-летнего жителя Лакинска нашли марихуану
Игорь Каверзин покинул пост председателя комитета по туризму
Во Владимире 21-летний педофил частично признал вину
В поселке Красное Эхо из-за окурка 13 человек остались без крыши над головой
7 новых автомобилей получили отделения скорой помощи Владимирской области
Золотой вкус "Продэкспо"
Во Владимирской области в этом году отремонтируют 53 километра автомобильных дорог
Во Владимире шесть школ закрыли на карантин из-за ОРВИ
В Муроме третью неделю ищут 34-летнюю женщину
Вечер 14 февраля владимирцы провели за просмотром романтики и экшена
Владимирские самбистки отличились на всероссийском турнире памяти Владимира Анисимова
ВТБ пенсионный фонд прошел стресс-тестирование Банка России с результатом 99,9%
ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
Уникальная выставка работ двух гусевских художников представлена в Музее хрусталя имени Мальцовых.
Услугами центров здоровья воспользовалось более 31 тысячи жителей Владимирской области
Ковровчанин выиграл «бронзу» первенства России по политалону
У футболистов владимирского «Торпедо» стартовал учебно-тренировочный сбор
Судебные приставы арестовали имущество свинокомплекса в микрорайоне Лесном