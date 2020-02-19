Владимирским студентам не дадут льготных транспортных карт

Транспортные карты вошли в обиход владимирцев с сентября. Сейчас горожане купили уже 10 тысяч таких карт. Из них от 4 до 6 тысяч используются как месячные проездные билеты, остальные пассажиры предпочитают оплачивать разовые поездки.

С января в городе отказались от бумажных социальных проездных. Льготные персональные транспортные карты уже получили 38 тысяч владимирцев, еще для двух тысяч такие карты оформляют. А вот школьникам и студентам льготные транспортные карты выдавать не планируют. Они, как и раньше, будут обходиться проездными на троллейбусы по 510 рублей. Не решен вопрос и с льготным проездом для сопровождающих детей-инвалидов. Для этого нужно внести изменение в областной закон, а ответ из администрации региона городские чиновники пока не получили. Но, несмотря на эти моменты, внедрением автоматизированной систему оплаты в мэрии довольны.

В городской администрации довольны электронной системой оплатыФото: Ирина Мальцева

- Оплатить транспортной картой проезд можно во всех 224 городских автобусах и троллейбусах. Автоматизированная система оплаты позволяет быстрее обслуживать пассажиров, ведь им не надо искать мелочь, а кондуктору – сдачу. Кроме того, поскольку персональная транспортная карта является полноценным документом, пассажирам не нужно возить с собой и предъявлять документы, подтверждающие право на льготу, - отметил начальник отдела транспорта и связи администрации Владимира Юрий Иванов.

Электронной системой оплаты довольны не только чиновники, но и горожане. По крайней мере, жалоб в администрацию от них не поступает, только пожелания. Например, они хотят, чтобы пополнять транспортные карты можно было на сайте компании «Владикард».

Кстати, внедрение автоматизированной системой оплаты, в том числе появление стационарных терминалов в больших автобусах, не поможет Владимиру отказать от кондукторов, как сделано например, в Москве. Официальная причина в слишком коротких остановках - около 20 метров. Если на остановке встали два автобуса - третьему места нет.

- Если мы откажемся от кондукторов и пассажиры сначала будут оплачивать проезд, а потом входить в автобус через турникет, то получится, что один автобус стоит на остановке, а два других – ждут или высаживают людей в грязь, на газон. Уже сейчас на это жалуются, - отметил Юрий Иванов.

Видимо, о том, что в Москве уже давно пассажиры входят во все двери и оплачивают проезд в десятке терминалов внутри, а турникетов вовсе нет, Юрий Иванов не слышал.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В городе продолжат устанавливать электронные табло, где можно отслеживать время прибытия транспорта. Сейчас такие табло стоят на 25 остановках из 404. В этом году их установят еще на 75 остановках – тех, где больше всего пассажиров.